Il Castello delle Cerimonie riapre i suoi cancelli e torna per un’altra imperdibile stagione su Real Time. Il reality show mostrerà ancora una volta le cerimonie (tra matrimoni, comunioni e diciotessimi) che si svolgono al Grand Hotel La Sonrisa. Tra balli, scelta del menù e cantanti, il programma ci porta a scoprire le tipiche tradizioni napoletane durante le cerimonie. Scopriamo insieme tutte le novità e quando andrà in onda la dodicesima edizione.

Il Castello delle Cerimonie torna su Real Time: quando in tv

“IL CASTELLO DELLE CERIMONIE” (B&B Film) andrà in onda su Real Time a partire dal mese di settembre 2023 sempre in seconda serata. Ancora una volta a realizzare i desideri delle famiglie saranno Donna Imma Polese e suo marito Matteo Giordano. La location non cambia, le cerimonie si svolgeranno al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate. Qualche anticipazione su quello che vedremo è stata diffusa in questi mesi sui social della produzione, B&B Film, che in un post su Facebook scrive:

“Quando pensavi di averle viste tutte… arriva la nuova stagione de Il castello delle cerimonie da settembre su Real Time”.

Nelle foto si vedono festeggiamenti con le bandiere del Napoli, vincitore dello scudetto, angeli, gender reveal e tanto altro. Ci saranno anche le nozze del primogenito di Donna Imma e Matteo Giordano.

Il programma di cucina per Don Imma e Matteo

Durante le puntate de ‘Il castello delle cerimonie’, spesso abbiamo visto donna Imma preparare i piatti per la sua dolce metà. Il gruppo Warner Bros. Discovery ha deciso di sfruttare questa passione e realizzare un programma. Confermato anche per la prossima stagione è “IN CUCINA CON IMMA E MATTEO” (B&B Film) che andrà in onda da ottobre 2023 su Food Network, punto di riferimento per gli amanti del food. Nel programma saranno spiegate le ricette della Famiglia Polese raccontate da Matteo Giordano e Donna Imma.