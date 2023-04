Al via la quinta puntata de Il Cantante Mascherato 2023, il talent show condotto: da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Il quinto appuntamento si preannuncia irresistibile: dallo spareggio tra due maschere ai duetti con partecipazione di tanti ospiti. Non mancheranno poi le eliminazioni. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata.

Il cantante mascherato 2023, ospiti e anticipazioni quinta puntata: spareggio e duetti

Tutto pronto per la quinta puntata de “Il cantante mascherato”, lo show condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. Dalle ore 21.30 di sabato 15 aprile 2023 appuntamento con la quinta puntata del talent game show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La quinta puntata inizierà con uno spareggio tra tra la maschera dello Scoiattolo Nero e la maschera della Stella. Chi sarà eliminato e chi uscirà dal gioco togliendosi così la maschera tra lo Scoiattolo Nero e Stella?

Successivamente proseguirà la gara con le altre maschere ancora rimaste in gara: Squalo, Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino. Durante la puntata ci sarà una seconda eliminazione che vedrà una delle maschere in gara svelare così la sua identità. Il quinto appuntamento del Cantante Mascherato si preannuncia davvero imperdibile, visto che durante la serata ci saranno una serie di duetti tra le maschere e alcuni cantanti ospiti. Ecco tutti gli abbinamenti della serata:

Mietta canterà con Ciuchino “Vattene amore”;

canterà con Ciuchino “Vattene amore”; Anna Tatangelo canterà “Essere una donna” con chi vincerà tra Scoiattolo Nero e Stella;

canterà “Essere una donna” con chi vincerà tra Scoiattolo Nero e Stella; Cugini di Campagna , in coppia con Squalo sulle note di “Anima Mia”;

, in coppia con Squalo sulle note di “Anima Mia”; Ivana Spagna canterà “Easy Lady” con Cavaliere Mascherato.

Ma non finisce qui, visto che anche gli investigatori scenderanno sul palcoscenico. Iva Zanicchi, infatti, duetterà con Riccio con il brano “Canzone”, mentre Flavio Insinna e Francesco Facchinetti con Ciuchino canteranno “O surdato ‘nnammurato”.

Il cantante mascherato 2023, le maschere svelate

Le sorprese della quinta puntata de Il Cantante Mascherato 2023 non finiscono qui, visto che Milly Carlucci è pronta ad accogliere in studi tanti altri ospiti. Tra questi Massimo Lopez e Tullio Solenghi tra i sospettati dalla giuria. Spazio poi alla maschera del cuore con “Il Cantante Mascherato per una notte” che, dopo aver celato Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi, i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio questa settimana potrebbe nascondere uno tra Il Volo, Colapesce e Di Martino, Paola e Chiara, Lino e Rosanna Banfi, 883.

Ricordiamo che finora la giuria composta da Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone ha svelato l’identità di diverse maschere in gara: il Porcellino che nascondeva Maurizio Ferrini “Signora Coriandoli”, Ippopotamo che nascondeva Mal, Cigno che nascondeva Sandra Milo e Antonio Mezzancella, i Colombi che nascondevano Simona Izzo e Ricky Tognazzi e infine Rosa che celava l’identità di Valeria Fabrizi.

Quali saranno le maschere eliminate di questa settimana? Per scoprirlo non resta che seguire la quinta puntata dello show di Milly Carlucci in prima serata su Rai1.