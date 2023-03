Tutto pronto per la nuova edizione del Celebrity Show di Rai1, Il Cantante Mascherato 2023, condotto da Milly Carlucci, già padrona di casa delle altre tre edizioni precedenti. Scopriamo insieme le 12 maschere, la data di messa in onda e la giuria del programma che andrà in onda in prima serata su Raiuno.

Il Cantante Mascherato 2023 con Milly Carlucci: svelate le maschere in gara

Milly Carlucci è pronta ad aprire le porte della nuova edizione de Il Cantante Mascherato 2023: la conduttrice in questi giorni su Twitter ha svelato una ad una le 12 maschere sotto cui si celeranno dei personaggi famosi misteriosi, che animeranno i dodici magnifici costumi.

Quando andrà in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023

Tra le novità più interessanti che riguardano questa nuova edizione dello show c’è sicuramente il giorno di messa in onda: nel 2023 infatti il Cantante Mascherato sarà in prima serata su Rai 1 il sabato sera. La prima puntata andrà in onda il 18 marzo.

Le novità della quarta stagione: il “Mascherato per una notte”

Altra novità di questa quarta edizione è il cantante Mascherato per una notte. Come avviene a Ballando con le stelle, in ogni puntata ci sarà un personaggio speciale che si celerà dentro una maschera a forma di “Cuore” con tanto di corona e mascherina. La particolarità di questa maschera è la possibilità di intravedere la silhouette dell’ospite che c’è all’interno.

È la stessa conduttrice Milly Carlucci a spiegare come funzionerà: “L’ospite d’onore arriva, canta, noi diamo degli indizi e si smaschera subito, la sera stessa. Si nasconderà dentro una mega maschera, che sarà sempre la stessa, che è a forma di cuore con sopra una corona”.

Chi sono i giudici del Cantante Mascherato 2023

Anche in questa edizione avremo una giuria che avrà il compito di giudicare le esibizioni e cercare di capire chi si nasconde sotto ogni maschera. In giuria ad accompagnare Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, troveremo Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica.

Ma quali sono le maschere in gara? Eccole svelate

In questa quarta stagione de Il Cantante Mascherato, edizione 2023, le maschere in gara sono le seguenti:

Il Cigno

I Colombi

Il Criceto – Cricetina

La Stella

Lo Squalo

Il Riccio

Il Ciuchino

La Rosa Rossa

L’Ippopotamo

Il Porcellino

Il Cavaliere Veneziano

Lo Scoiattolo Nero