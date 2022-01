Ai nastri di partenza la terza edizione del Celebrity Show di Rai1, Il Cantante Mascherato, alla cui conduzione ritroveremo Milly Carlucci, già padrona di casa delle altre due edizioni. Scopriamo le maschere, la data di messa in onda e la giuria del programma che andrà in onda su Rai1 da venerdì 11 febbraio 2022.

Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci: svelate le maschere in gara

Tutto pronto per la terza edizione de Il Cantante Mascherato: svelate le 12 maschere sotto cui si celeranno dei personaggi misteriosi, che animeranno i dodici magnifici costumi realizzati dalla costumista Federica Boldrini.

Ma quali sono le maschere in gara? Eccole svelate

In questa terza stagione le maschere in gara sono le seguenti:

Volpe

Lumaca

Gallina

Pinguino

Camaleonte

Cavalluccio marino

Medusa

Pesce rosso

Soleluna

Cane

Drago

Aquila

Quest’anno come potete notare le maschere in gara sono 12, a differenza della prima edizione che furono 8 e 10 nella seconda. Milly Carlucci, perfetta padrona di casa, raggiunta da Sorrisi ha fatto sapere qualche novità rispetto alle edizioni precedenti:

«Quest’anno i “cantanti mascherati” potranno interagire in diretta con la giuria. Abbiamo trovato uno stratagemma, che poi vedrete, per dare spontaneità e umanità alle nostre maschere. A partire dalla seconda puntata ci saranno due svelamenti a settimana e poi… il resto lo saprete a tempo debito!».

Il Cantante Mascherato, celebrity show di Rai 1 torna dall’11 febbraio 2022 in prime time su Rai1

Il Cantante Mascherato prenderà il via, l’11 febbraio 2022 in prime time su Rai1. Il programma è un adattamento italiano del format internazionale The Masked Singer, nato in Corea del Sud ma esploso negli Stati Uniti. È prodotto da Endemol Shine Italy e vede cimentarsi dei personaggi tv, nell’esecuzione di brani di musica italiana, con la voce propria o camuffata. Una giuria dovrà indovinarne l’identità nascosta.

Da chi è composta la Giuria de Il Cantante Mascherato?

La giuria come precisa la conduttrice, sempre dalle pagine di Sorrisi, è composta da

«Per ora abbiamo tre certezze: Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Ma ci stiamo lavorando».

Ma pare che tra i giurati ci possa essere anche la cantante Arisa, reduce del primo posto nel programma proprio della Carlucci, Ballando con le stelle. E si dice che potrebbe arrivare anche Morgan in giuria, anche lui ex concorrente di Ballando con le Stelle, e molto esperto di talent.

Il Cantante Mascherato 3: chi sono i probabili Concorrenti in gara?

Naturalmente il nome dei concorrenti non si conoscono, dal momento che sono nascosti dalle maschere e lo scopo del programma è indovinarli. Tuttavia ci sono vari rumors che circolano in rete sul nome dei PROBABILI concorrenti. Il settimanale Nuovo TV ad esempio ipotizza i seguenti nomi:

Ivana Spagna,

Enrico Brignano,

Fiordaliso,

Giorgio Panariello,

Paolo Kessisoglu,

Marco Carta,

Pierpaolo Pretelli

Cristina D’Avena.