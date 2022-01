Per la terza edizione, ovvero per il Cantante Mascherato 2022, Milly Carlucci ha voluto fortemente Arisa. Dopo aver vinto Ballando con le Stelle 2021, la cantante continuerà ad affiancare l’amata conduttrice di Rai 1 in un altro programma di punta dell’ammiraglia in onda dall’11 febbraio 2022. Arisa è piaciuta notevolmente alla Carlucci che, dopo averla strappata a Maria De Filippi e averla portata via da Amici, il talent di Canale 5, la tiene sotto la sua ala protettiva. Nella nostra anteprima esclusiva vi confermiamo pertanto le indiscrezioni già trapelate lo scorso settembre. Ora è sicuro. Arisa sarà giudice per la nuova edizione dello show della Carlucci.

Il Cantante Mascherato 2022: Arisa si siede in giuria

La notizia del giorno riguarda Arisa. Sarà la bravissima e amatissima cantante a sedersi in giuria per l’edizione de Il Cantante Mascherato 2022. Al suo fianco, confermati in giuria: Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna. E’ questa l’anteprima che vogliamo darvi confermando così le indiscrezioni uscite a settembre scorso e che sono ampiamente circolate online durante la ripartenza dei programmi tv dopo le vacanze estive.

Di chi prenderà il posto Arisa? Difficile a dirsi. Due giudici, controllando quelli presenti nella scorsa edizione, mancano ancora all’appello. Si tratta di Costantino Della Gherardesca e di Patty Pravo. Il primo, però, potrebbe essere impegnato con Sky. Costantino è infatti il conduttore della nuova edizione di Pechino Express che da Rai 2 passa a Sky. Il reality è già stato registrato, ma andrà in onda nei prossimi mesi. Dieci le coppie protagoniste per un viaggio, senza soldi, effettuato in Medio Oriente e più precisamente in: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Patty Pravo? Su di lei sono in molti ad attendere una conferma. Va sottolineato, però, come nelle scorse settimane siano emerse altre indiscrezioni. Durante la conferenza stampa dello show di Bolle, infatti, pare proprio che il direttore di Rai 1 si sia lasciato scappare di aver un impegno con Milly Carlucci e Morgan. Da qui molti hanno ipotizzato che anche quest’ultimo, dopo aver partecipato a Ballando, potesse diventare uno dei giudici.

Arisa a Il Cantante Mascherato 2022: da concorrente a giudice

Che giudice sarà Arisa a Il Cantante Mascherato 2022? Per scoprirlo si dovrà osservare solamente il programma da febbraio 2022 su Rai 1. Di sicuro possiamo ipotizzare che la cantante potrà dare giudizi tecnici con grande competenza e potrà lasciar parlare il cuore. Avendo partecipato come concorrente Arisa sa anche i meccanismi che avvengono dietro le quinte, le difficoltà e i possibili trucchetti che si possono usare per non farsi riconoscere.

Come tutti ricorderanno Arisa ha partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato, quella vinta da Teo Mammucari. La cantante si nascondeva sotto il simpaticissimo Barboncino e ha affascinato giudici, telespettatori e utenti social che in un primo momento l’hanno scambiata per Alexia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)

Per questo motivo, forse, Arisa sarà sicuramente avvantaggiata rispetto agli altri colleghi in giuria. C’è da dire che pare difficile superare Flavio Insinna che, con la sua cultura molto vasta, soprattutto in merito al mondo dello spettacolo, sia l’anno scorso che l’anno in cui ha partecipato Arisa, ovvero il primo, passo dopo passo, ha scoperto quasi tutti quelli che si nascondevano sotto le varie maschere. Riuscirà la cantante a batterlo?