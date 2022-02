Ci siamo, siamo prossimi al debutto della terza edizione de “Il cantante mascherato”. Anche in quest’edizione 12 personaggi si sfideranno attraverso performance canore, eseguite, però, in forma anonima, nascosti interamente all’interno di una maschera. La giuria presente in studio e il pubblico da casa dovrà scegliere il vincitore di ogni manche e provare ad indovinare chi si cela dietro ogni maschera. Il compito verrà agevolato da una serie di indizi che verranno svelati nel corso delle puntate. L’identità dei concorrenti verrà svelata solo al momento dell’eliminazione. New entry nella giuria Arisa. Confermati invece Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Il pool investigativo, invece, sarà guidato da Sara Di Vaira e Vito Coppola. Simone Di Pasquale, invece, prenderà il posto di Raimondo Todaro per quanto riguarda le coreografie assieme a Matteo Addino. Le maschere di quest’edizione, invece, sono la Medusa, il Drago, il Pesce Rosso, SoleLuna, la Gallina, il Cavalluccio Marino, la Lumaca, l’Aquila, il Camaleonte, il Pastore Maremmano, la Volpe e il Pinguino.

Il Cantante Mascherato 2022: le parole in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa sono intervenuti il direttore di Raiuno Stefano Coletta e la conduttrice Milly Carlucci. In merito alle novità di questa edizione, Milly ha rivelato: “Quest’anno abbiamo deciso di far parlare le maschere. L’anno scorso, c’erano solamente frasi registrate. Il protagonista arriverà su questo palco, davanti ai 4 detective, e il personaggio avrà in mano un microfono che, ovviamente, altererà la voce. Ciò potrebbe non essere sufficiente per nascondere l’identità di un individuo. Ci sarà anche modo di osservare i comportamenti spontanei. Ci saranno tanti elementi in più per investigare ma cercheremo di complicare il gioco, puntata dopo puntata. Con questo, abbiamo dato una verità umana ai nostri personaggi. L’altra novità saranno i duetti: nella prima puntata, ogni maschera sarà accompagnata da un cantante. Abbiamo invitato i Cugini di Campagna, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Morgan, Memo Remigi, Mietta, la stessa Arisa che duetterà con una maschera, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio. I nostri 4 giurati, inoltre, avranno la prima scelta per quanto riguarda lo smascheramento di un personaggio. Ognuno farà le proprie considerazioni. Posso darvi anche un altro indizio: il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo. Sto dicendo troppo! Complessivamente, hanno fatto 300 programmi tv, circa 70 fiction, 20 spettacoli teatrali e all’incirca 15 libri pubblicati. Con questi indizi, potete subito applicarvi. Con una puntata in più, abbiamo 12 maschere quest’anno, uno sforzo produttivo notevole. Abbiamo cercato di dare una veste ancora più brillante rispetto alle scorse edizioni. Luca Alcini è a capo della squadra tecnica. Domani, a La Vita in Diretta, vi dirò gli accoppiamenti tra le maschere e gli ospiti”.

Il coreografo Matteo Addino è entusiasta per questa esperienza: “La parola che rappresenta il corpo di ballo sarà versatilità. Milly ci fornisce lo storytelling e noi cerchiamo di ricreare ciò che lei inventa con la sua fantasia”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo invece chiesto a Milly conferme su alcune indiscrezioni che erano circolate nei mesi scorsi. Si era parlato di un approdo in giuria anche di Morgan. Milly non ha però né smentito né confermato: “Sui giurati, sono stati fatti tantissimi nomi. In realtà, questa è la giuria alla quale puntavamo, insieme al direttore”.

Poi le abbiamo chiesto se il cambio programmazione di Mediaset le faccia tirare un sospiro di sollievo dal punto di vista degli ascolti. Ricordiamo infatti che lo scorso anno “Il cantante mascherato” si scontrava con il “Grande Fratello Vip”. A tal proposito Milly ha replicato: “Su Canale 5, partirà una fiction molto forte ma il nostro compito è raccogliere tutto il pubblico di Rai 1. Dobbiamo pensare a noi stessi e fare il miglior programma possibile. Dall’altra parte, ci sarà sempre qualcosa”.

Sulla scia del successo di questa edizione del Festival di Sanremo, è stata rivolta a Milly Carlucci una domanda su una sua possibile conduzione: “Ho fatto Sanremo con Pippo, nel ’92. Il gusto di essere su quel palco, l’ho provato. Attualmente, seguendo questi due progetti, ho tutto l’anno impegnato. I cast non si fanno in una settimana. Non c’è questa possibilità. Il Festival ha trovato una guida ideale con Amadeus. Amadeus è stato amichevole e abbordabile con tutte le famiglie. Sanremo è stata una festa tra amici. Perché scompigliare questo equilibrio ideale?”, ha risposto.

Il direttore di Raiuno Stefano Coletta auspica un Ama-Quater: “Bisogna prima far sedimentare tutte le emozioni e tutti i pensieri. Amadeus deve riposare e poi a breve ci incontreremo con i vertici della Rai. I personaggi coincidono con i marchi. Amadeus ha raggiunto la cifra che le persone vogliono a Sanremo. Questo è un elemento importante da tenere in considerazione”.

Per ovviare poi agli incidenti dello scorso anno, le maschere sono state alleggerite: “Dietro una maschera, c’è un lavoro di mesi. Ci siamo rivolti a professionisti del cosplay, un fenomeno già noto a livello internazionale, arrivato anche in Italia. Abbiamo contattato ditte che sanno fare questo genere di cose. L’artigianato che portiamo in tv è tutto italiano. Abbiamo cercato di alleggerire le maschere, di renderle meno calde, per permettere ai protagonisti di respirare meglio”, ha spiegato Milly Carlucci. L’appuntamento è fissato al prossimo venerdì 11 febbraio in prima serata.