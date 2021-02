La terza puntata de Il Cantante mascherato 2021 di Milly Carlucci ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori fino all’ultimo minuti. Durante la serata, infatti, doppia eliminazione: prima la sfida fra Orsetto e Tigre Azzurra. Il pubblico dei social ha premiato l’Orsetto a discapito della Tigre Azzurra costretta a togliersi la maschera. (Scopri chi si nascondeva sotto la maschera della Tigre Azzurra). L’ultima sfida è tra Giraffa contro Lupo.

Il cantante mascherato 2021, sfida finale: Lupo contro la Giraffa

Ma non finisce qui. Durante la terza puntata de Il Cantante mascherato 2021 c’è anche una seconda eliminazione. Dopo le esibizione di tutte le maschere, il pubblico dei social fa passare alla prossima puntata la maschera del Pappagallo. Spetta poi alla giuria salvare tre maschere. A deciderlo è Flavio Insinna, re della giuria che salva: “la Farfalla, la Giraffa e Orsetto“. Queste tre maschere con il Pappagallo passano direttamente alla prossima puntata.

Allo spareggio vanno Lupo contro Gatto, ma l’ultima scelta spetta agli investigatori Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che scambiano la Giraffa con il Gatto. Lo spareggio finale è tra il Lupo contro la Giraffa.

A salvarsi è il Lupo con il 63% delle preferenze del voto sociale. Niente da fare per la Giraffa chiamata al “giù la maschera”. Chi si nascondeva dietro la maschera della Giraffa?

Katia Ricciarelli sotto la maschera della Giraffa de Il cantante mascherato 2021

C’era Katia Ricciarelli si nascondeva sotto la maschera della Giraffa. Si confermano così le ipotesi dei giurati che avevano indovinato l’identità della bellissima maschera della giraffa.

La cantante lirica ringrazia Milly Carlucci e tutti: “ringrazio il pubblico per me è stata un’esperienza straordinaria, ma che fatica con questa maschera. In 50 anni di carriera non ho mai avuto un costume così“.

Sul finale Milly Carlucci dà appuntamento alla semifinale della prossima settimana con lo show del venerdì sera di successo di Rai1.

Ecco il video del “giù la maschera” della Giraffa: