Il Cantante Mascherato 2021 comincia la terza serata con una prima sfida – eliminazione. Le maschere rimaste in gara condividono il palcoscenico con il Leone Al Bano, una delle maschere più amate della scorsa edizione. Dopo la performance canora sulle note di “Felicità”, spetta alla giuria decidere chi mandare allo spareggio. Ecco come è andata la prima sfida – eliminazione.

Il Cantante Mascherato 2021, Orsetto contro Tigre Azzurra

Il primo spareggio della terza puntata de Il Cantante Mascherato 2021 ha visto scontrarsi Orsetto contro Tigre Azzurra. A deciderlo è stata la giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo che salvano la Giraffa, il Lupo, il Pappagallo e la Farfalla. Gli investigatori Sara di Vaira e Simone Di Pasquale confermano la scelta dei giurati: allo spareggio vanno così Orsetto contro Tigre Azzurra.

La sfida parte con Tigre Azzurra che rivela un nuovo indizio: “le mie insicurezze son talmente tante che non so più come mi chiamo“. Prima però l’esibizione della maschera che canta “La pelle nera“. Flavio Insinna non ha dubbi “è Massimo Lopez“, mentre Costantino della Gherardesca confessa “il gatto e la tigre sono entrambi gay, la Tigre è Guillermo Mariotto“. Anche Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Patty Pravo seguono l’idea di Insinna: “il ragionamento è perfetto. Lui studia non è come me“.

E’ la volta di Orsetto che canta “Ragazzo fortunato“. La Balivo: “è Simone Montedoro“, mentre per Costantino “ero convinto che fosse Paolo Belli, ma l’orsetto non è tanto bravo a cantare e seguo l’idea di Patty Pravo: è Valentino Rossi”. Per Facchinetti “è Alberto Tomba“, mentre per Insinna sotto la maschera c’è Riccardo Fogli.

Platinette dietro la maschera della Tigre Azzurra de Il cantante mascherato 2021

Platinette è la Tigre Azzurra de Il cantante mascherato 2021. Il pubblico dei social ha preferito, quasi con un plebiscito di voti Orsetto, costringendo così la Tigre azzurra a togliersi la maschera. Al grido di giù la maschera la Tigre Azzurra svela la sua identità e sorprende tutti.

Platinette ringrazia e saluta la giurata Patty Pravo: “ha intuito da una frase, è stata una delle persone che più mi aiutato in questo percorso. Un giorno si e un giorno no mi chiamava per dei suggerimenti. Onorato per l’amicizia nei suoi confronti, un fan da sempre e nei secoli”. Non solo, Mauro Coruzzi saluta anche Costantino Della Gherardesca: “grazie anche a Costantino che ha delineato un percorso“.