Dopo il coming out in tv e sconfitto Gabriele Giorgio, il nuovo campione di Caduta Libera porta a casa la sua prima vincita. Nella puntata di oggi, infatti, Diego Maraldi ha festeggiato la sua primissima vittoria, conquistando un montepremi iniziale del valore di 41.000 euro. Campione in carica da quattro puntate, lo studente di 33 anni ha così trionfato nel gioco finale dei Dieci Passi, in onda anche stasera, mercoledì 30 ottobre 2019, nel preserale di Canale 5. Ecco il video Mediaset con Diego che, per la prima volta in assoluto, vince nel programma condotto da Gerry Scotti.