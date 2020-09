Riparte la caccia del magistrato Barone nella fiction “Il Cacciatore”. Si stanno girando, infatti, in questo periodo, gli episodi della terza stagione della fiction Rai, dopo il periodo di blocco a causa del coronavirus. La serie tv di Rai 2 con Francesco Montanari nei panni del magistrato antimafia Saverio Barone si sta girando a Palermo e a fine settembre verranno realizzate alcune riprese nella provincia di Alghero.

Il Cacciatore 3: anticipazioni e trama della nuova stagione della fiction di Rai 2

La fiction tratta dal libro “Cacciatore di mafiosi” scritto da Alfonso Sabella, il PM del pool antimafia che ha dedicato gran parte della sua vita alla lotta alla mafia si sta girando tra Palermo e Alghero. Tuttavia, non si esclude che alcune location riguarderanno Ostia, luogo dove il magistrato ha operato come Assessore alla legalità di Roma avente delega sul litorale di Ostia. “La mia esperienza a Ostia? Ho perso ma non ho rimorso. Non mi hanno dato il tempo, sono stato lì solo quattro mesi”.

Il Cacciatore 3 dove è girata?

Alfonso Sabella è il magistrato che nel 2008 pubblica il libro “Cacciatore di mafiosi”, dove narra storie di mafia, da cui la fiction trae spunto. La terza stagione de Il Cacciatore è girata a Palermo in questo periodo, dopo il blocco avvenuto in precedenza a causa del covid 19. La casting director (Chiara Agnello), già a fine agosto, cerca vari attori. Si era alla ricerca in particolare di un uomo corpulento dai tratti tipicamente siciliani e che non sia proprio digiuno di recitazione, ma che abbia un minimo di esperienza sul set.

Alfonso Sabella ha espresso anche alcune opinioni sul personaggio di Saverio Barone, interpretato dall’attore Francesco Montanari: “nella prima stagione, il personaggio di Saverio Barone era molto più caricato rispetto a me. Io ero molto presente sul territorio.”

Cosa dovremo aspettarci dalla terza stagione de Il Cacciatore?

Sicuramente la seconda stagione si conclude con molti punti interrogativi in sospeso e lascia lo spettatore con la voglia di capire come proseguirà la serie. La seconda stagione termine con l’arresto dei fratelli Brusca, anche se Barone punta ai pesci più grossi.

Come ad esempio Vito Vitale, compagno fedele che ha sempre agito insieme a Giovanni Brusca, e poi i due ricercatissimi Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri. Barone, nonostante abbia ricevuto minacce di morte a lui e alla sua famiglia decide di continuare la sua lotta fingendo di occuparsi di casi minori operando, quindi, da un luogo nascosto e segreto.

Il Cacciatore 3 ci sarà. Montanari conferma la terza stagione su Instagram

Montanari scrive: “Saverio Barone vi da appuntamento al prossimo anno. Li pigghiamu tutti!”.

Il Cacciatore 3 : il cast e i personaggi

A parte quindi Francesco Montanari, protagonista della fiction, troveremo con buona probabilità Carlo Mazza (Francesco Foti), collega e amico di Barone. E i due fratelli Brusca, Edoardo Pesce e Alessio Praticò.

E poi ancora:

Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella),

Vito Vitale (Paolo Ricca)

Pietro Aglieri (Gaetano Bruno), le tre prede nel mirino di Barone.

Il Cacciatore 3: quando in tv e da quanti episodi è composta?

Naturalmente lo stop per il coronavirus ha fatto slittare il tutto, quindi con molte probabilità potremmo vedere Il Cacciatore 3 nella primavera del 2022. Nella terza stagione gli episodi potrebbero essere dieci dal momento che la presenza di un nuovo capitolo di vita di Saverio Barone potrebbe richiedere più filoni narrativi.