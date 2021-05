Il ballo dei 41 – Film da vedere su Netflix

Uscito su Netflix da qualche giorno, Il ballo dei 41 è un film storico che racconta una storia ambientata alla fine del XIX secolo in Messico. Il film è diretto da David Pablos, e nel cast troviamo l’attore messicano Alfonso Herrera, già visto in Sense8 e The Exorcist, che interpreta il protagonista Ignacio de la Torre. Nel cast figurano anche Emiliano Zurita, Mabel Cadena, Fernando Becerril e Paulina Álvarez Muñoz.

Il ballo dei 41: la trama del film di David Pablos

Il film racconta di un episodio storico realmente accaduto, lo scandalo chiamato “il ballo dei 41”. La storia è ambientata a fine del XIX secolo e si inserisce all’interno di un contesto sociale messicano, in cui persone con forme di sessualità, considerate ai tempi non normative, trovano forme di liberazione in punti di ritrovo dove prendevano forma società segrete. Herrera interpreta Ignacio, un uomo che sposa la figlia del presidente messicano Porfirio Díaz. Nasconde una relazione con un ragazzo conosciuto all’interno di questo club.

Tutto ruota intorno alla sua doppia vita: se da una parte la sua carriera politica è in ascesa, dall’altra anche il suo ruolo nel gruppo clandestino diventa sempre più rilevante e pericoloso.

Le curiosità e l’accuratezza storica de’ Il Ballo dei 41

Il film è stato girato tra Città del Messico e Guadalajara a fine 2019. Si spazia tra luoghi storici e spazi esterni tra le vie delle città e la location principale è la casa del protagonista: il regista ha deciso di utilizzare la Casa Rivas Mercado. L’evento portante intorno al quale si sviluppa la storia del film, ma anche l’episodio storico su cui si basa la trama, è il raid della polizia avvenuto il 17 Novembre, 1901.

Il ballo dei 41 aggiunge un altro tassello nel panorama cinematografico LGBT+: in modo similare al Maurice di James Ivory, David Pablos espone luci e ombre della società messicana. La moralità e il bigottismo della borghesia di inizio XIX si affiancano alla sofferenza e al tumulto interiore dei protagonisti costretti a nascondere, con grande sofferenza, aspetti importanti della loro identità.

Il ballo dei 41 è anche una grande storia d’amore. Come molti dei film premi Oscar, il film è disponibile in streaming su Netflix.