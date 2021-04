Nomadland: Il film premio Oscar disponibile su Disney+

Tutti parlano del film che ha trionfato agli Oscar 2021, Nomadland, ma dove è possibile vederlo? Diretto dalla premio Oscar Chloé Zhao, il miglior film del 2021 – Nomadland è uscito nei cinema il 29 aprile e oggi debutta anche sulla piattoforma streaming Disney+.

Nomadland: la trama del film

Il film racconta le vicende di Fern, una donna in difficoltà economiche. Ha perso il marito ed è stata costretta ad abbandonare la città fantasma di Empire in Nevada. Vincitrice di tre premi Oscar, Frances McDormand interpreta intensamente una protagonista silenziosa, ma determinata a portare avanti quella che è diventata una scelta di vita.

Il film è uno studio magistrale del lutto del personaggio. Fern viene presentata come interessata alla socialità, ma resistente a qualsiasi nuovo legame. Oltre a lei, incontriamo tanti altri personaggi come Swankie, Bob Wells e Linda May, che hanno deciso di scappare da una società oppressiva e capitalista.

Chloé Zhao, 39 anni, è la seconda donna nella storia degli Oscar a vincere il premio alla regia e la prima donna di origine asiatiche a trionfare. Dopo due straordinarie pellicole indipendenti, Songs My Brothers Taught Me e The Rider, Zhao è riuscita ad ottenere la fama mondiale.

Nomadland, il trionfo e i premi ottenuti

A contribuire al successo del film c’è la colonna sonora di Ludovico Einaudi, compositore italiano che, nel 2021, ha collaborato sia con il team creativo di Chloé Zhao, che con quello di The Father. Nomadland era candidato a sei statuette ne ha vinte tre: miglior attrice protagonista, miglior regista e miglior film. Ha trionfato per tutto il resto della stagione cinematografica: ha vinto il Leone d’oro, il Golden Globe, e l’ Independent Spirit Award come miglior film. In totale il film ha raccolto 103 vittorie su ben 153 nomination totali.

Nomadland è un vero e proprio trionfo cinematografico, da non perdere sulla piattaforma streaming di Disney+.