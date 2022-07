Questa notte su Instagram sono apparsi moltissimi profili Fake a nome di Noemi Bocchi, la presunta amante di Francesco Totti. Un profilo in particolare ha pubblicato una foto di un bacio tra Noemi e Totti con sullo sfondo la cupola di San Pietro. Una foto diventata virale e che è stata ripresa da molti siti di Gossip che hanno tuonato allo scandalo.

Il bacio tra Totti e Noemi Bocchi, la foto diventa virale: ma è un fake

In realtà quella che appare nella foto insieme a Francesco Totti è Ilary Blasi e la foto risale a molti mesi fa quando i due stavano ancora insieme. La foto fu infatti pubblicata da Francesco nel giorno del compleanno della ormai ex moglie Ilary. Nel post l’ex capitano della Roma, all’epoca dello scatto aveva scritto: “Io, te e Roma! Auguri amore mio”.

La fake news che in molto hanno ripreso, non è altro che un’operazione di sciacallaggio vergognosa nei confronti di Francesco e Ilary, che, nonostante la separazione, siamo certi riusciranno a mantenere ottimi rapporti tra loro per il bene dei figli. Almeno questo è quello che auguriamo loro.

Le voci che si rincorrono sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

In questi giorni, dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sono tante le voci che si rincorrono su presunte clausole della separazione. Si parla di una villa che andrebbe a Ilary, di assegni di mantenimento faraonici e di diritti di immagine con introiti a sei zeri. I due interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, se non i due comunicati stampa che annunciano il divorzio. Al Momento Ilary Blasi è in vacanza con i figli in Africa, proprio per tutelare i figli e tenerli a distanza dal chiacchiericcio che si è scatenato nella Capitale e non solo. Dal canto suo, Francesco Totti non ha ancora pubblicato alcuna foto o video dopo l’annuncio della separazione dalla moglie, le uniche foto apparse sono quelle pubblicate dal settimanale “Chi”.

Ecco la foto con il bacio sul profilo di Francesco Totti