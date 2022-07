È finita la favola d’amore di Francesco Totti e Ilary Blasi: i due si separano. Qualche mese fa fu il sito Dagospia a lanciare la “Bomba Mediatica” sulla fine del matrimonio tra Totti e Ilary. Una notizia ripresa da tutti i giornali e che per 3 giorni ha tenuto col fiato sospeso i fan della coppia. In quell’occasione i due interessati scelsero di negare la crisi coniugale, postando video di smentite e foto che li ritraevano insieme ai loro figli a cena in un noto ristorante romano. Oggi però tutto sembra essere cambiato, a parlare è un comunicato stampa congiunto che la coppia ha voluto diramare e che mette fine alla loro storia d’amore.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: perchè? Ecco le motivazioni in un comunicato stampa congiunto

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Con queste parole Ilary Blasi annuncia la separazione da Francesco Totti.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”: così Francesco Totti annuncia all’ANSA la

separazione da llary Blasi, con la quale è sposato da 17 anni. “Tutto quello che ho

detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a llary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido – conclude Totti – nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”

Il settimanale “Chi” pubblica le foto di Totti e Noemi Bocchi

Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale, il settimanale ‘Chi’ pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima di questo comunicato annunciato, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20:30 alle 2:30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano è andato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi – spiega il magazine del Gruppo Mondadori diretto da Alfonso Signorini – si susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia.

Totti e Noemi sono stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme. II settimanale ‘Chi’ ricostruisce in modo dettagliato la separazione tra Totti e llary Blasi. “Tutto sarebbe partito – si legge – quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei famosi”. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli”.

Francesco Toțti e Ilary Blasi: le tappe della crisi coniugale

Una crisi coniugale che a quanto pare è iniziata il 5 febbraio scorso, quando durante una gita familiare al lago di Castel Gandolfo, sarebbe esploso l’ennesimo litigio tra i due coniugi. Le voci della crisi si susseguono dal settembre 2021 quando Ilary Blasi non è presente ai festeggiamenti dei 45 anni del marito.

C’è chi vede indizi sulla crisi anche nell’intervista rilasciata dalla Blasi al settimanale “F”: «Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma la nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e essere appesa a un uomo». Quel «Tutto può cambiare» diventato poi il suo motto durante l’ultima edizione de L’isola dei Famosi.

Le smentite all’epoca dei fatti di Francesco Totti e Ilary Blasi

Dopo le voci della crisi e la notizia sbattuta in prima pagina sui più importanti quotidiani nazionali, Francesco Totti in un video postato dopo 48 ore dall’inizio del polverone mediatico aveva parlato di fake news e chiesto rispetto per i suoi figli: «Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire». -aveva dichiarato il “pupone”. Nel video non si faceva nessun riferimento al suo grande amore per Ilary, né alla nuova presunta fiamma, Noemi Bocchi, fotografata allo stadio a pochi metri da lui in diverse occasioni.

A parlare poi fu la stessa Ilary Blasi che dopo qualche settimana nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin dichiarò: «Non era il solito gossip ma una notizia certa. Poi è durato tutto tre giorni ma la cosa vergognosa è stato che persino quotidiani nazionali come la Repubblica, Il Messaggero, che dovrebbero avere credibilità l’hanno data per certa e hanno fatto una grande figura di mer**».

Del gossip sulla sua famiglia in quell’occasione la Blasi dichiarò: «Siamo abituati, ma quella foto allo stadio fa capire come tutto abbia fatto parte di un’organizzazione, un disegno studiato. L’immagine fatta così, allo stadio che vuol dire tutto e non vuol dire nulla… La foto è stata scattata il 5 febbraio, la notizia esce il 21 ovvero passano 15 giorni. Hanno soltanto questo sulla presunta amante da mesi?. Mio marito si porta allo stadio l’amante con mio figlio Christian perché allo stadio ci va anche lui. Poi fa la smentita e dicono che la smentita sia debole. A noi è sembrata debole solo la loro illazione. I paparazzi le fanno le foto. Ma non c’è altro. Quindi cosa accade? Si passa al patrimonio, non ci separiamo ma per i soldi. Trump si separa e noi… no. Infine dopo la bufera si calma tutto».

E a questo punto rivelò: «Mi ha chiamato anche mia madre chiedendomi cosa stesse accadendo: le ho spiegato che si trattava della solita fake news, è stato tutto schifoso».

Poi lo sfogo finale pieno di amarezza: «Silvia sono 20 anni che sto con mio marito. L’unica crisi che ricordo e che si è riversata anche sulla coppia è stato quando ha dovuto chiudere con la sua carriera di calciatore ma è stato normale» aveva confessato da moglie lucida.

Sul come sarebbero usciti dalla polemica, la Blasi disse: «Non facciamo entrare la gente tra di noi, è libera di crederci o non crederci. Tutto forse è partito con i social ma non c’è un vademecum per esibire mio marito o la mia famiglia. A me divertono i social però non voglio essere obbligata a usarli». E sul come finisce la tempesta in casa Totti la Blasì dichiarò: «Preparandoci alla prossima».

Dopo l’intervista a Verissimo seguì quella a Belve su Rai Due a Francesca Fagnani, che le chiese «la storia d’amore con Totti potrebbe sopravvivere a un tradimento?», Ilary Blasi rispose senza troppe riserve: «No, né dell’uno né dell’altra».