La puntata del 18 novembre 2019 di “Live – Non è la D’Urso” è stata, come sempre, piena di ospiti e momenti Choc (come ama definirli Barbara D’urso). Tra questi farà certamente scalpore il bacio hot tra Laura Desiree, popolare conduttrice-spogliarellista di “Naked News”, e l’ex pornostar Milly D’Abbraccio, che di recente ha annunciato il suo ritiro dalle scene a 54 anni per dedicarsi al canto. Tra le due è scattata la passione in diretta. Eccovi il video mediaset del bacio tra le due star.