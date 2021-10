Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez prontissimi per la nuova stagione di “Ex on the beach“, il reality show trasmesso su MTV. Ecco per voi tutte le novità, quando in tv e le anticipazioni sul cast!

Ex on the beach 3 Italia: quando in tv

Tutto pronto per la terza edizione di “Ex on the beach”, il reality show di successo in partenza da mercoledì 13 ottobre 2021 dalle ore 22.00 su MTV. Confermati nelle vesti di conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che quest’anno potranno contare anche sulla partecipazione di Matteo Diamante, Klea Marku, Fabiana Barra e Renato Biancardi.

Per chi non conoscesse il programma #EOTB è un reality con protagonisti un gruppo di ragazzi e ragazze alla ricerca dell’amore. I concorrenti approdano in una meravigliosa isola per conoscersi e trascorrere insieme una vacanza indimenticabile. Fin qui nulla di strano, se non fosse che a disturbare la loro vacanza in una isola caraibica arriveranno i rispettivi ex!

Un’avventura che vede nel ruolo di conduttori-narratori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser confermati per il secondo anno consecutivo. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, la coppia formatasi nella casa del Grande Fratello Vip ha rivelato: “stavolta c’è un po’ più di confidenza e di esperienza, conosciamo già il team del programma. Per il resto le regole sono uguali”.

Nessuna grande novità nel format rispetto allo scorso anno, anche se la coppia ha anticipato: “ci sono ragazzi che si vogliono mettere in gioco al 100%, altrimenti andrebbero a fare un altro tipo di reality. C’è chi si vuole divertire, chi si vuole innamorare e chi vuol riprendere l’ex fiamma“. Una cosa è certa: si preannuncia un cast esplosivo stando a quanto rivelato in anteprima da Ignazio Moser che precisa: “rispetto alla tv tradizionale si lasciano andare di più. Ho visto ragazze che litigavano e si prende- vano per i capelli: mi ha stupito questo andare così fuori dal seminato“.

Ex on the beach 2021, cast

Annunciato anche il cast di “Ex on the beach Italia 2021”, la terza edizione del popolare reality show trasmesso in prime time su MTV. Otto i concorrenti che vivranno una vacanza davvero unica nella bellissima villa di Isla Barù in Colombia. Tra questi ci sono anche dei nomi molto noti sui social come Manuel Dosio, fratello di Denis Dosio, ma anche Federico Alpone, il fitness creator Showtime_GP e tiktoker.

Nel cast anche: Syria, 21enne romana, Cecilia di 22 anni da Bergamo, il barman di 27 anni Donato, Luana e la ragazza immagine Khady.