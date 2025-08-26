La soap tv turca If you love giungerà al gran finale nel weekend 30-31 agosto. Dopo averci accompagnato tutta l’estate la serie tv si prepara a salutarci con un appuntamento speciale nel fine settimana. Come finirà e cosa vedremo al suo posto?

Finale Il you love: la serie tv di Canale 5 chiude i battenti

Come finisce If you love? Molti telespettatori già sanno come va a finire, visto che la soap era già stata resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso anno. Coloro che invece hanno preferito seguire Ya Çok Seversen (questo il titolo originale) sul piccolo schermo, si stanno chiedendo cosa accadrà nell’ultimo episodio.

Nel corso dell’ultima puntata della dizi turca vedremo Ates cacciare Fusun dall’azienda, ma decidere di lasciargli la posizione di Amministratore Delegato. Subito dopo Arcali si preparerà a tornare in Spagna prima dell’udienza per l’affidamento dei bambini.

If you love, i grandi numeri di una soap breve

Rispetto a moltissime altre dizi turche andate in onda in Italia in questi mesi, If you love è decisamente una della più brevi. Con appena 40 episodi e una sola stagione, la serie tv era destinata a occupare i pomeriggi estivi di Canale 5, per poi salutarci in vista del palinsesto autunnale.

Dopo aver fatto il suo primo debutto nella piattaforma gratuita Mediaset a giugno 2024, la serie tv è stata chiamata lo scorso luglio dai vertici di Cologno Monzese a sostituire altri prodotti turchi di successo. Alla luce dei dati ottenuti, possiamo senz’altro dire che la storia di Ates Arcali & Co. ha saputo conquistare il pubblico italiano.

Con un lungo appuntamento pomeridiano nel daytime feriale (la serie ha occupato lo slot orario dalle 15:14 alle 17:31 circa) ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per mantenere alta l’attenzione del pubblico Mediaset, e i numeri lo dimostrano: dal lunedì al venerdì ha fatto registrare una media di 1,6 milioni di spettatori s puntata.

Ma – come vi avevamo anticipato – questa serie turca Mediaset è composta da soli 40 episodi, motivo per cui – dopo averci tenuto compagnia in questa estate bollente – è giunto il momento di salutare i suoi fans.

If you love, il finale speciale su Canale 5

Come ogni prodotto di successo, anche If you love meritava senza dubbio un finale speciale, e dai vertici di Cologno Monzese è arrivata la decisione di dedicarle uno slor decisamente prestigioso, ovvero quello del daytime del weekend. Per questo motivi gli ultimi episodi If you love andranno in onda sabato 30 e domenica 31 agosto.

Per ognuno dei due giorni è stato riservato alla serie tv lo spazio pomeridiano: il palinsesto Mediaset riporta infatti un doppio appuntamento sabato 30 dalle 14:26 alle 16:10, e domenica 31 agosto dalle 14:33 alle 16:00 circa, con il gran finale di sempre.

Cosa vedremo al suo posto?

A partire da lunedì 1° settembre la programmazione Mediaset subirà un ulteriore cambio. Con la fine di If you love infatti, si verrà a creare un “vuoto” che i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di riempire con un programma assolutamente nuovo.

Farà infatti il suo debutto “Dentro la notizia”, il nuovo talk show informativo del pomeriggio, condotto da Gianluigi Nuzzi in diretta da Milano.

A sorpresa quindi Mediaset ha deciso di non tornare a puntare su una serie tv turca. Nell’attesa di scoprire se la scelta Mediaset di puntare di più sull’informazione riducendo lo spazio delle soap turche si rivelerà vincente, vi invitiamo a seguirci.