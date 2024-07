Le anticipazioni dal 15 al 19 luglio della soap opera turca If you love – disponibili su Mediaset Infinity – annunciano che Ates sarà costretto ad affrontare gli assistenti sociali, che metteranno in dubbio la sua capacità di essere un buon padre per i suoi figli. Intanto Ilter dubiterà della sua fedeltà nei confronti di Arcali, e abbandonerà il suo lavoro alla villa per poi ripensarci.

If you love, anticipazioni al 19 luglio

Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi, nei prossimi episodi If you love gli assistenti sociali convocano Ates e Leyla per confrontarsi con loro e rimproverarli per il loro comportamento litigioso, convinti che i loro screzi potrebbero danneggiare la tranquillità dei bambini.

La discussione con gli assistenti sociali porta Ates a fare una lunga riflessione, e confrontarsi serenamente con Leyla. Un divorzio tra i due porterebbe Ates a perdere la custodia dei figli, per cui la sola cosa che possono fare è quella di continuare a convivere pur conducendo vite separate.

Ilter se ne va nelle prossime puntate If you love

Ilter ascolta la confessione di Meryem, e decide di parlare subito con Ates, per rassegnare le sue dimissioni. L’uomo gli comunica che vuole lasciare la tenuta e trasferirsi nuovamente a casa sua.

La decisione di Ilter sembra condivisa da tutti i dipendenti, e Ates si rende conto che nessuno di loro ha più fiducia in lui. Per fermare quello che potrebbe trasformarsi in un abbandono di massa, Ates decide di fare ai suoi dipendenti un appello accorato, premiato con il ritorno alla tenuta di tutti i membri del suo staff. Primo tra tutti rientrerà Ilter, seguito da Meryem.

If you love, cos’altro accade?

Fusun tenta di convincere Firuze a stipulare un contratto che si rivela molto vantaggioso con Arcali, promettendo di non interferire più nel rapporto tra lei e sua figlia.

Firuze accetterà? Lo scopriremo nei prossimi giorni.