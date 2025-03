Anche questo mese il catalogo di Disney+ si arricchisce di nuovi titoli. Tra film e serie tv, ci saranno infatti alcuni prodotti davvero interessanti. Da Daredevil: Rinascita, che segna il ritorno dell’iconico supereroe, a O’Dessa, viaggio all’insegna della musica con Sadie Sink, scopriamo insieme alcune delle novità più attese su Disney+.

I titoli più attesi su Disney+ di Marzo: film e serie tv

Dal 5 marzo sono disponibili i primi due episodi di Daredevil: Rinascita, una delle serie più attese del momento, targata Marvel Television. Matt Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, torna a difendere la giustizia nel suo studio legale. Intanto, Wilson Fisk, l’ex boss della mafia, è pronto a riconquistare il potere politico a New York. Inevitabilmente, i due uomini si scontreranno.

Il 7 marzo è invece la volta del film Another You. La trama segue Mümtaz, un uomo solitario di quarant’anni, che incontra Derya. Dopo un incidente d’auto, entrambi muoiono, ma si ritrovano ogni giorno in un corpo diverso, costretti a rivivere il loro “ultimo giorno” per tre anni. Quando si rincontrano, nessuno dei due sa che sta vivendo la stessa esperienza.

Il 20 marzo arriva un altro film, O’Dessa, targato Searchlight Pictures. Ambientato in un futuro post-apocalittico, O’Dessa ha come protagonista una ragazza di campagna che inizia un pericoloso viaggio per recuperare un cimelio di famiglia. Ma presto scoprirà che dovrà usare il potere del destino e delle canzoni per salvare l’anima del suo vero amore.

Dal 24 marzo è disponibile David Blaine Do Not Attempt, una docuserie in sei episodi che racconta la magia nel mondo. David compirà un viaggio sorprendente esplorando le abilità straordinarie di persone provenienti da tutto il mondo, trovando ispirazione e imparando tecniche davvero incredibili.

Infine, dal 28 marzo sarà disponibile il film Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio. La storia segue l’undicenne Alexander e la sua famiglia, che partono per un viaggio da sogno a Città del Messico. Ma i loro piani vanno terribilmente storti e la famiglia viene presto messa a dura prova.