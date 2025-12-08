A Dicembre anche sul catalogo di Paramount+ si aggiungono alcuni nuovi titoli. Da Incanto, il l’ultimo film di Pier Paolo Paganelli con Vittoria Puccini alla seconda stagione di Matlock, sulla piattaforma ci saranno delle novità molto interessanti. Ecco cosa ci aspetta su Paramount+ nel mese natalizio.

I titoli più attesi da vedere a Dicembre 2025 su Paramount+

Sulla nota piattaforma arrivano nuovi titoli pronti a intrattenere gli spettatori. Dal 5 dicembre è già disponibile Incanto, l’ultimo film di Pier Paolo Paganelli con Vittoria Puccini, Mia Mcgovern Zaini, Claudio Gregori e Giorgio Panariello. La storia segue Margot, una bimba di 10 anni rimasta orfana. Dopo la morte del padre, la piccola viene affidata alla governante, che fa di tutto per ottenere il suo patrimonio. Quando Margot riesce a fuggire dalle sue perfide grinfie, la bimba si ritrova in un circo. Lì viene accolta da Charlie, il clown bianco, che la introduce alla magia del suo grande vecchio tendone.

Dall’8 dicembre è disponibile Trust, un thriller contemporaneo diretto da Carlson Young. La storia segue Lauren Lane (Sophie Turner), una giovane star di Hollywood travolta dalla diffusione non consensuale di immagini private. Quando Lauren decide di rifugiarsi in una baita remota per sottrarsi alla pressione dei media, si ritrova inaspettatamente coinvolta in una violenta lotta per la sopravvivenza contro degli intrusi, e quello che credeva il suo rifugio si trasforma in una vera e propria trappola.

Il 9 dicembre invece arriva la dodicesima stagione di Teen Mom Uk. Il reality segue l’evoluzione di alcune giovani madri britanniche alle prese con la genitorialità, la loro crescita e le sfide e complessità della vita quotidiana.

L’11 dicembre si aggiunge al catalogo una serie thriller psicologica: Little Disasters – l’errore di una madre. Tratta dal romanzo bestseller di Sarah Vaughan, questo titolo segue quattro donne (Jess, Liz, Charlotte, Mel) unite dalla maternità. Quando Jess porta la figlia in ospedale con una strana ferita, l’amica e dottoressa Liz si trova davanti a una scelta etica che scatenerà una serie di eventi capaci di svelare le imperfezioni dietro le loro vite apparentemente perfette.

Infine, il 21 dicembre, verranno rilasciati gli ultimi due episodi della prima parte della seconda stagione di Matlock. La serie vede Kathy Bates nei panni di Madeline Matlock, brillante avvocata che, dopo anni di ritiro, torna al lavoro presso un prestigioso studio legale con l’obiettivo di smascherare reati e corruzione

I nuovi arrivi su Nickelodeon

Anche dal mondo Nickelodeon ci saranno alcune novità. Il 15 dicembre è la volta di A Paw Patrol Christmas, dove tornano i cuccioli più famosi della TV con un’avventura natalizia. Dal 19 dicembre si rinnova invece anche l’universo di Dora con la quarta stagione e dei contenuti speciali dedicati all’esploratrice più amata. Nella stessa data, anche la seconda stagione di Teenage Mutant Ninja Turtles, con le tartarughe ninja alle prese con nuove avventure.