I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus su Raiuno è a rischio per il Coronavirus? Nelle ultime ore si è parlato di una possibile sospensione del programma per mancanza di figuranti, ma il direttore Stefano Coletta ha rassicurato tutti. Ecco le sue parole.

Coronavirus e tv: a rischio I soliti ignoti

L’impatto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus continua a farsi sentire. Anche il mondo della televisione è stato travolto dal virus cinese che continua a far tremare il nostro Paese e in particolare il Nord Italia dove i contagi hanno superato i 1500 con 41 decessi. Un’allarme che in queste ore ha fatto tremare anche Rai e Mediaset con trasmissioni a porte chiuse e senza pubblico. In queste ore anche I Soliti Ignoti di Amadeus ha avuto non poche difficoltà a trovare figuranti per via dell’epidemia come è stato riportato e segnalato da La Repubblica.

A condividere la notizia è stato proprio il direttore di Raiuno Stefano Coletta che alla stampa ha dichiarato:

Abbiamo avuto 48 ore di difficoltà, ma ora è tutto a posto.

Le parole di Coletta hanno confermato l’allarme creatosi a I soliti ignoti di Amadeus, ma hanno anche rassicurato i milioni di telespettatori che ogni sera, subito dopo il tg 1, si collegano con la prima rete di Viale Mazzini.

Coronavirus: I soliti ignoti confermato su Rai1

Il problema si è verificato nelle giornate di martedì e mercoledì quando la produzione ha segnalato all’azienda difficoltà nel reperire figuranti e partecipanti. In particolare l’allarme Coronavirus scoppiato al Nord Italia ha reso impossibile la partecipazione degli ignoti provenienti dalle Regioni Lombardia e Veneto. A causa dei blocchi, imposti dalle ordinanze governative per cercare di arginare il numero di contagi, mancavano figurati. Queste difficoltà hanno spinto la produzione del programma a contattare “mamma Rai” per segnalare la cosa e valutare la possibile sospensione.

Per fortuna il problema è rientrato, anche perché in questo stato di psicosi e allarmismo con città trasformate in scenari da guerra, la sospensione di un programma come “I Soliti Ignoti” che ogni sera riunisce davanti alla tv circa 6 milioni di telespettatori sarebbe stata l’ennesima conferma di un paese in piena pandemia. Anzi Stefano Coletta ha confermato anche la puntata speciale prevista per il 14 marzo, ma la chiusura sarà anticipata alle ore 22.00.