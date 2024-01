A distanza di dieci anni, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio tornano al cinema. Dopo aver superato le incomprensioni, i due hanno deciso di riprovarci portando sul grande schermo un nuovo capitolo de “I Soliti Idioti”, in uscita nelle sale il prossimo 25 gennaio. Prodotto da Roadmovie e distribuito da Medusa Film, nel film tornano gli iconici personaggi: Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli “zarri” Patrick e Alexio, fino al metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella e la coppia di omosessuali, Fabio e Fabio.

Intervista esclusiva a Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. A loro abbiamo chiesto qualcosa in più su questa reunion che farà felici i loro fan: “Siamo sempre noi e stavolta più che mai cercheremo di scansare l’ipocrisia che regna in questo periodo. Con la nostra idiozia, sincerità, follia cerchiamo di raccontare il mondo”. Fabrizio Biggio aggiunge: “Anche se sono passati anni siamo rimasti sempre gli stessi. Niente ci può cambiare”.

In questo terzo episodio, i personaggi si muovono all’interno di un contesto sociale profondamente mutato negli anni: dall’uso invasivo dei social all’attenzione per l’ambiente, dall’ecosostenibilità fino al concetto di gender fluid. C’è qualcosa però del mondo di prima che a Biggio e Mandelli manca particolarmente? Mandelli risponde: “A me manca la musica. Ora esiste un solo genere musicale e tutte le canzoni sono uguali. Anche al cinema ci sono film che trattano le stesse tematiche. Quello che manca oggi è la varietà, la libertà. Noi abbiamo iniziato verso la fine degli anni 90 e c’era uno slancio diverso. Si poteva fare e dire tutto, si aveva carta bianca”.

In un’intervista di due anni fa, Mandelli aveva dichiarato che tra i vari personaggi non avrebbe voluto più riproporre gli omosessuali. Nel film invece Fabio e Fabio continuano ad essere presenti. Quando glielo abbiamo fatto notare, ha spiegato: “La coerenza è una qualità ma solo gli ottusi non cambiano mai idea. Quando ho dato quella risposta probabilmente non ero con Fabrizio e non mi veniva un’idea. Poi, ritrovandoci, siamo riusciti a tirare fuori un argomento che aveva senso per raccontare quella coppia. In questi anni ho anche detto che non avrei mai più rifatto I Soliti Idioti e invece poi guarda com’è andata”.

I fan però sognano di vedere Biggio e Mandelli come concorrenti di Lol-Chi ride è fuori, il programma targato Amazon Prime. C’è questa speranza? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro. Mandelli ha risposto: “Non ci vogliono, ci siamo anche proposti”. Biggio interviene: “Io non potrei farlo perché mi metterebbe un’ansia tremenda. Mi diverto a vederlo ma a farlo sarebbe tutt’altra cosa”.