Tre dei protagonisti della soap “La forza di una donna” sono approdati a C’è Posta per te 2026 per una toccante sorpresa da parte di tre figli alla loro splendida mamma. Quest’ultima ha fatto una marea di sacrifici per poterli crescere e per dar loro un futuro migliore. Ecco cosa è accaduto nello studio del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

I protagonisti della soap “La forza di una donna” a C’è Posta per te 2026: ecco chi è approdato in studio

La puntata di sabato 24 gennaio 2026 ha preso il via con i protagonisti della soap La forza di una donna a C’è Posta per te 2026. Ad approdare in studio sono stati: Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk. I tre attori si sono nascosti dietro la busta gigante al centro dello studio e simbolo del programma mentre Maria De Filippi raccontava la storia dei ragazzi cresciuti solo grazie ai sacrifici della loro madre.

Era quest’ultima a lavorare a tutte le ore per poterli mantenere, era lei che si occupava di fargli trascorrere il tempo nel migliore dei modi e che giocava con loro trasformando una scopa in un microfono o arredando la casa con delle semplici candele. Era lei che quando chiedevano la pizza si girava dall’altra parte e nascondeva le lacrime e poi diceva loro di mangiare il latte che era più nutriente promettendogli però che presto li avrebbe portati al ristorante.

I tre attori si sono commossi. Entrambi hanno trovato nella storia di questa famiglia così unita e forte qualcosa che combaciava con il proprio vissuto. C’è chi le ha detto di sentirsi una madre single come lei e chi ha ravvisato nel suo passato una similitudine nell’affrontare le difficoltà economiche con il sorriso sulle labbra.

Il video con la sorpresa

Ecco il video con la sorpresa, ovvero con l’abbraccio tra la protagonista e i tre attori turchi.