Se si ha voglia di guardare un film scacciapensieri, divertente e non impegnativo, Jim Carrey, si sa, è una garanzia. Del resto, stiamo parlando di uno dei re della risata di Hollywood, protagonista di commedie diventate dei veri e propri cult. L’attore non delude neanche ne I pinguini di Mr. Popper, film diretto da Mark Waters nel 2011.

In realtà l’accoglienza della critica nei suoi confronti è stata tutt’altro che entusiasta, ma ciò non significa che non vada bene per passare un’ora e mezza sul divano di casa all’insegna della leggerezza. Particolarmente indicato per i più piccoli, I pinguini di Mr. Popper è adatto a tutta la famiglia. Va in onda Mercoledì 13 Settembre in prima serata su Nove: ecco tutte le curiosità più interessanti.

I pinguini di Mr. Popper: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama de I pinguini di Mr. Popper.

Figlio di un padre assente, a sua volta poco presente con in propri ragazzi, un uomo riceve in eredità dal genitore morto in Antartide un gruppo di pinguini. All’inizio la situazione è un incubo ma poi i simpatici animali venuti dal freddo gli cambiano la vita, ovviamente in meglio.

Per quanto riguarda il cast, accanto al già citato Jim Carrey recitano anche, fra gli altri, Carla Gugino e Ophelia Lovibond.

Le curiosità sul film

Ecco un elenco delle curiosità più interessanti su I pinguini di Mr. Popper: