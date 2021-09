I Panchinari è il nuovo progetto di Mediaset Infinity che vede come conduttori Francesco Maria Oppini e Fjona Cakalli. Vediamo di cosa si tratta.

Il nuovo format di Mediaset Infinity: i #Panchinari con Oppini e Cakalli

Appassionato di calcio, dichiarato tifoso juventino, e la tech influencer racconteranno il calcio con commenti semplici e pop. L’intento de i Panchinari è quello di raggiungere non il solito pubblico dei tifosi ma coloro che non capiscono molto dello sport più conosciuto al mondo, specie nella nostra Nazione.

Francesco Oppini e Fjona Cakalli, quindi commenteranno con curiosità e aneddoti le partite di Champions League. Ogni mercoledì, a partire dalle ore 21:00, su Mediaset Infinity non potete perdervi il lato pop della Champions League.

Francesco Maria Oppini: il calcio, da passione a lavoro

Dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini si è imposto come uno dei volti più amati della nuova tv facendo della sua passione, un mestiere. Anche sul suo account Instagram che vanta quasi 400 mila followers, non si esime dall’esprimere opinioni e giudizi circa il calcio ma anche gli altri sport. Infatti, ha seguito da vicino le Olimpiadi, oltre che gli Europei.

Inoltre, è commentatore per 7GoldTv e opinionista per Tiki Taka – La Repubblica del Pallone che riprenderà lunedì 13 settembre. Ogni sua apparizione, arriva ai vertici dei trend topic di Twitter e non per questo, Mediaset Infinity ha deciso di affidargli la nuova scommessa de i Panchinari.

Fjona Cakalli: imprenditrice digitale da 46,8 mila follower

Fjona Cakalli, invece, è una tech influencer di origini albanesi conosciuta per essere esperta di tecnologia, videogames, automobili e sport. Nella biografia del suo sito web si legge:

“Non lasciatemi senza tecnologia, videogiochi e automobili. Mi nutro di viaggi intorno al mondo. Non riesco a fare a meno di parlare con una telecamera o davanti al pubblico”

Insomma, una giovane donna con idee e contenuti ben chiari. Non resta che vederla all’opera insieme a Francesco Oppini ne i #Panchinari.