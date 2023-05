Carlo Conti è pronto a salutare i telespettatori con l’ultima puntata de “I Migliori Anni dell’Estate 2023“, lo speciale dedicato alle canzoni che hanno segnato le estati della nostra vita. Scopriamo insieme tutti gli ospiti della puntata finale trasmessa sabato 27 maggio 2023 in prima serata su Rai3.

I Migliori Anni dell’Estate 2023: gli ospiti di sabato 27 maggio

Sabato 27 maggio 2023 torna su Rai1 a partire dalle ore 21.25 l’appuntamento con “I Migliori Anni dell’Estate”, il varietà di successo condotto da Carlo Conti. Dopo il grandissimo successo della prima puntata che ha segnato 3.894.000 spettatori con uno share del 24.4% e vincendo la sfida degli ascolti tv, è tutto pronto per l’ultima puntata stagionale del varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Anche la seconda puntata è dedicata ai grandi classici e i tormentoni dell’estate; un vero e proprio viaggio alla ri-scoperta di quelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati di milioni di italiani negli ultimi 50 anni.

Tantissimi gli ospiti della puntata finale: a cominciare da Mogol, autore di tantissimi canzoni e di alcuni brani senza tempo firmati con Lucio Battisti, protagonista del momento “Hit Parade”. E ancora in studio ospite la divina Patty Pravo con “La bambola” e “Pensiero stupendo”. Per il momento “My List”, Carlo Conti avrà Pupo che canterà i suoi successi e parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite.

I Migliori Anni dell’Estate, tra gli ospiti anche Donatella Rettore e i Dik Dik

L’ultima puntata de I Migliori Anni dell’Estate 2023 si preannuncia davvero imperdibile. In studio protagonista del momento “Juke Box” la grandissima Donatella Rettore che ha fatto la storia della musica con brani senza tempo come “Kobra” e “Splendido splendente”. Ma durante la serata non mancherà il momento nostalgia con un vero e proprio viaggio nel tempo: a cominciare dagli anni ’60 e ’70 con Leroy Gomez voce dei Santa Esmeralda e la super hit “Don’t let me be misunderstood”. Ospiti anche: Gibson Brothers con la loro “Cuba”, i Dik Dik con “Senza luce”, “Sognando la California” e “L’isola di Wight”.

E ancora: Michele Pecora con “Era lei”, The Ritchie Family con “The best disco in town” e “American generation” e Gianmarco Carroccia che tornerà a cantare alcuni successi dell’immenso Lucio Battisti. Ma non finisce qui, ospiti anche: Johnson Righeira con “Vamos a la playa” e “L’estate sta finendo”, The Twins con “Face to face” e “Heart to heart”, Matia Bazar con “Ti sento”, Katrina con “Walking on Sunshine”. E ancora: Samantha Fox con “Touch me (I want your body), Miranda con “Vamos a la playa” e Las Ketchup con “Aserejé”. Non mancheranno poi le classifiche delle canzoni dell’estate dei telespettatori. In studio presenta anche Flora Canto che farà da tramite tra il mondo “social” e il programma leggendo e commentando i vari messaggi del pubblico da casa.

