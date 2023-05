Tutto pronto per il terzo appuntamento con il varietà “I Migliori Anni” condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata trasmessa stasera, venerdì 12 maggio 2023.

I Migliori Anni 2023, gli ospiti di stasera, venerdì 12 maggio

Venerdì 12 maggio 2023 dalle ore 21.25 va in onda la terza puntata de “I Migliori Anni“, il varietà condotto da Carlo Conti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dopo il grandissimo successo della prime puntate, Carlo Conti è pronto a regalare un’altra serata all’insegna della malinconia e spensieratezza come sempre in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’.

Tra gli ospiti della puntata Marco Masini chiamato a commentare e cantare le sue canzoni più belle e votate dai telespettatori in una speciale “Hit Parade”. In studio anche Alessia Marcuzzi protagonista del momento “my list”; la conduttrice, infatti, racconterà dei momenti più importanti della sua vita legati proprio ad alcune canzoni. Ma non finisce qui, visto che super ospiti internazionali di puntata saranno i 10CC. La band inglese ha scalato le classifiche mondiali con la ballad anticonvenzionale come “I’m not in love” senza dimenticare gli album pubblicati negli anni ’70 che hanno segnato la storia del rock come “The Original Soundtrack” e “How Dare You!”.

I Migliori Anni, la terza puntata su Rai1: ci sono anche Ivana Spagna e Gazebo

Una puntata da non perdere quella de “I Migliori Anni” di venerdì 12 maggio 2023. In studio tra gli ospiti anche: Matt Bianco con le hit “Whose side are you on?” e “More than I can bear”, Anita Ward con “Ring my bell”, ma anche Ivana Spagna con “Easy Lady”. E ancora Gazebo con “I like Chopin”, Massimo Di Cataldo con “Se adesso te ne vai”, i Collage con “Tu mi rubi l’anima” e Stefano Sani con “Lisa”.

Infine a completare la lunga lista di ospiti anche: Riccardo Azzurri con “Amare te”, Rosanna Fratello con “Sono una donna, non sono una santa”, Alberto Camerini con “Rock ‘n’ roll robot” e Sandro Giacobbe con “Gli occhi di tua madre”. Infine l’omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia. A commentare la serata i comici Andrea Pucci e Barbara Foria. Ricordiamo che tutte le performance saranno live e accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini.

I miglior anni è anche social. I telespettatori, infatti, sono chiamati a partecipare alla trasmissione raccontando nel momento “Noi che” i ricordi più vivi e più belli dei migliori anni della loro vita! A fare da tramite tra il mondo social e il programma sarà ancora una volta Flora Canto.

L’appuntamento con I Migliori Anni è venerdì in prima serata su Rai1.