I Medici 3 si farà: anticipazioni e cast della terza stagione

I Medici 3 ci sarà: confermata la terza stagione della fiction Rai dedicata alla dinastia della famiglia fiorentina. Ecco le prime anticipazioni

Buone notizie per i tantissimi fan della fiction “I Medici“. La Rai, il produttore esecutivo Frank Spotnitz, la coproduzione Lux Vide, Big Light Productions e Altice Group hanno confermato che I Medici 3 si farà. Ecco in anteprima alcune anticipazioni su possibile data di messa in onda, trama e cast.

I Medici 3 stagione: si racconterà la vita di Lorenzo

La dinastia de I Medici continuerà ad essere raccontata nella prima serata di Raiuno. Dopo la conclusione della seconda stagione possiamo confermarmi che la terza serie ci sarà e che sarà dedicato alla vita adulta di Lorenzo.

La serie tv anglo-italiana, creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, riprenderà dalla Congiura dei Pazzi con Lorenzo il Magnifico indiscusso protagonista. Si racconteranno poi i due anni di guerra contro la città di Roma e contro Papa Sisto IV, due eventi che segneranno in maniera inevitabile la vita dell’antica famiglia fiorentina.

Nei nuovi episodi però ci sarà spazio anche per i successi e le vittorie di Lorenzo Il Magnifico in politica estera e non solo. Intanto la produzione sta già pensando alla quarta stagione dedicata a Caterina de ‘ Medici, bisnipote di Lorenzo de’ Medici e moglie del re di Francia Enrico II.

I Medici 3: riprese

Sono ufficialmente in corso le riprese dei nuovissimi episodi de I Medici 3. Le location scelte sono la Toscana e il Lazio dove tutto il cast sta girando la terza serie dedicata alla vita da grande di Lorenzo il Magnifico. La serie con molta probabilità sarà trasmessa nell’autunno 2019 in esclusiva assoluta su Raiuno.

Nel cast confermato nel ruolo da protagonista Daniel Sharman. Accanto a lui troveremo molti volti noti della seconda stagione: da Synnøve Karslen nel ruolo della moglie Clarice Orsini, Alessandra Mastronardi nel ruolo dell’amante Lucrezia Donati. Sono, invece, usciti di scena tutta una serie di personaggi morti durante la seconda stagione: da Bradley James (Giuliano de’ Medici), Matteo Martari (Francesco Pazzi), Sean Bean (Jacopo Pazzi).

Tante le new entry italiane: da Francesco Montanari nei panni di Girolamo Savonarola, Giorgio Marchesi nel ruolo di Giacomo Spinelli, Marco Palvetti interpreterà un soldato, Michele Morrone sarà un pirata turco e Neri Marcorè nei panni di Papa Innocenzo VIII. Non mancheranno poi attori internazionali come Jack Roth, Louis Partridge, Jack Dudman e William Franklyn-Miller.

