Inarrestabili Maneskin! La rock band di Victoria, Damiano, Thomas e Ethan è sul tetto del mondo della musica. Dopo aver conquistato l’Eurovision si prepara ad aprire il concerto dei Rolling Stones in America.

I Maneskin: da X Factor ai Rolling Stones

Mammamia! Mai titolo più azzeccato per i Maneskin diventati la band italiana più famosa al mondo. Nati ad X Factor, la band capitanata da Damiano dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest con “Zitti e buoni” ha messo a tacere davvero tutti. Amati e osannati in patria e nel mondo, la rock band romana ha festeggiato in queste ore un altro importantissimo traguardo.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan, infatti, ha partecipato in qualità di ospite al Tonight Show” di Jimmy Fallon, uno dei programmi di maggior successo della televisione americana. Non solo, durante l’intervista hanno annunciato una notizia bomba: apriranno il concerto dei Rolling Stones di Mick Jagger che si terrà il prossimo 6 novembre 2021 all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

L’ennesimo colpaccio per la band che in questi mesi sta infrangendo record su record.

Maneskin ospiti di Tonight Show di Jimmy Fallon

Non bastava per i Maneskin essere la prima band italiana ospite del “Tonight Show” di Jimmy Fallon, visto che proprio nel famosissimo salotto più seguito della tv americana hanno annunciato di essere pronti a fare da open-act al concerto dei Rolling Stones.

Accolti come celebrità mondiali, Jimmy Fallon ha presentato così i Maneskin: “state pronti, preparatevi a non togliervi i pantaloni, arrivano dall’Italia, hanno vinto l’Eurovision che è una specie di America’s got talent ma più grande...”.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono arrivati sul palco presentando dal vivo la super hit “Beggin” che ha raggiunto la prima posizione della classifica di Spotify e il nuovissimo singolo “Mammamia“. Poco dopo l’annuncio incredibile: saranno gli artisti chiamati ad aprire il prossimo concerto dei Rolling Stones.

Che dire! I Maneskin non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Anzi proprio in queste ore sono state annunciate le nomination degli MTV Europe Music Awards 2021 in programma in Ungheria. La band romana è in lizza per il Best Italian Act, Best Group e Best Rock e le previsioni sono tutte a loro favore!