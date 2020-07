Sotto il segno del western: da sabato 25 luglio 2020 su Rai 3 con I Maestri Del West, per omaggiare il grande Ennio Morricone, la Rai propone i suoi film più celebri appartenenti al filone “spaghetti western” di cui ha curato le colonne sonore.

Appuntamento per 5 sabati con i film del filone western, su Rai 3. Per celebrare il Maestro Ennio Morricone, venuto a mancare lo scorso 6 luglio, la Rai Radio Televisione Italiana, manda in onda per 5 sabati consecutivi (dal 25 luglio al 22 agosto) il ciclo “I Maestri del West”, che raccoglie i cinque western realizzati insieme dal musicista e dal regista Sergio Leone.

Si comincia sabato 25 luglio con “Per un pugno di dollari”, il film che nel 1964 diffuse in tutto il mondo la leggenda degli “spaghetti western”. Protagonista della pellicola un giovanissimo Clint Eastwood che interpreta Joe, Marianne Koch nel ruolo di Marisol, John Wells e molti altri.

Costato 120 milioni di lire, ne incassò oltre due miliardi. Il successo fu enorme grazie anche alla colonna sonora di Morricone, che contiene il celeberrimo tema del “fischio” eseguito da un esperto del genere, il maestro Alessandro Alessandroni.

Il ciclo continua poi i sabati successivi: ecco i film che vedremo

Si prosegue poi con i seguenti film: “Per qualche dollaro in più” del 1965; “Il buono, il brutto, il cattivo” del 1966, che insieme al precedente formano la “Trilogia del dollaro” e lanciarono la stella di Clint Eastwood.

Seguiranno “C’era una volta il West” del 1968, il primo film di Sergio Leone con protagonista una donna, ovvero Claudia Cardinale nei panni dell’ex prostituta Jill, in lotta per salvare la sua fattoria dalle mire di un ricco malfattore.

E “Giù la testa” del 1971, l’ultima collaborazione in salsa western tra Sergio Leone ed Ennio Morricone.

La grande amicizia tre Ennio Morricone e Sergio Leone, nacque tra i banchi di scuola e sancì anche un ottimo sodalizio lavorativo.

Morricone di Leone era solito dire: “Sergio aveva grandi idee, però non sapeva esprimerle a parole. Ma io sapevo capirle” diceva il compositore dell’amico regista. Che ribatteva: “Quelle di Ennio sono più che colonne sonore. Sono “sceneggiature aggiunte”.

