Il nome di Nino Frassica e Cesare Bocci vi dice qualcosa? Cosa vi viene in mente? Indubbiamente sono due attori eccezionali che negli anni hanno saputo divertire e intrattenere una buona fetta di pubblico. Ma ora li vedremo in una fiction tv che sta per approdare sulle reti Mediaset. La fiction si chiama “I Fratelli Caputo” e la vedremo presto su canale 5. Ma vediamo meglio i dettagli.

I Fratelli Caputo, nuova serie in prima visione tv su Canale 5, quando in TV

Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su I Fratelli Caputo, la nuova fiction Mediaset che ha come protagonisti due attori amatissimi dal pubblico: Nino Frassica e Cesare Bocci. La nuova serie andrà in onda sull’ammiraglia Mediaset e vi sveliamo in anteprima che la data prescelta è lunedì 15 giugno, naturalmente in prima serata.

Per cui il pubblico dopo molte repliche potrà godersi in prima serata una nuova fiction le cui riprese sono state fatte durante l’estate 2019 a Santa Caterina, Santa Maria al bagno, Sant’Isidoro e Ostuni (Gorgognolo).

Trama de I Fratelli Caputo

Di cosa parla questa serie TV targata Mediaset? Il protagonista della fiction è Alberto, interpretato da Cesare Bocci, che nella vita fa il commercialista. Seguendo le orme del padre, primo cittadino di Roccatella, arriva in Sicilia e incontra il fratellastro Nino, a cui presta il volto Nino Frassica. Quest’ultimo è nato e cresciuto in Sicilia e si occupa di spettacolo in qualità di agente.

Quindi i due fratellastri sono il giorno e la notte: uno molto formale e ligio al dovere assolutamente inquadrato e rigido, l’altro un po’ strampalato e vive la vita giorno per giorno, senza programmi e senza una visione schematica. Certo è difficile che abbiano dei punti d’incontro, ma li dovranno trovare: dal momento che dopo 50 anni di separazione si trovano a condividere e vivere nello stesso casale.

Cast, attori e personaggi de I Fratelli Caputo

Oltre ai due attori principali, Nino Frassica e Cesare Bocci, presente nel cast l’attrice Sara D’Amario, nota per il suo ruolo ne I Topi e in Don Matteo. Si prosegue poi con Aurora Quattrocchi e Rossana Ferraro. E tra gli altri attori del cast appaiono anche:

Giancarlo Commare,

Riccardo Antonaci,

Daniele Pilli è Assessore Cascone,

Riccardo De Rinaldis è Andrea,

Carmela Vincenti è Rosalia

Mimmo Mancini è senatore Valenti

Come guest-star farà parte del cast Red Canzian, membro dei Pooh, che interpreterà se stesso ne I fratelli Caputo.

Le dichiarazioni di Nino Frassica e Cesare bocci al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni sulla fiction I Fratelli Caputo

“Alberto Caputo è nato a Milano. È attivo, efficiente, con la mentalità aperta – dichiara Cesare Bocci – Fa il commercialista, ma è frustrato. Finalmente decide di inseguire la sua passione che è la politica e, seguendo le orme del padre che era stato sindaco illuminato di Roccatella, scende in Sicilia e si ritrova ad avere a che fare con l fratellastro Nino, rimasto da sempre nel paese d’origine della loro famiglia”.

Le parole di Nino Frassica

“Il divertimento della serie è nel racconto di un’Italia dove vincono le persone perbene – dichiara Nino Frassica – C’è la provincia con la sua umanità calda, il piccolo rubagalline, il cialtrone, ma mai il criminale. Non c’è mafia, non c’è il cliché del boss né il crimine: la serie è un “family” che racconta il nostro Paese attraverso i piccoli difetti e i grandi pregi”.

La location de I Fratelli Caputo

La fiction per buona parte è stata girata in Puglia, più precisamente a Nardò. Mentre la regia è affidata ad Alessio Tinturri. Per un totale di 4 puntate.