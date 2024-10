Il concerto de I Finley all’Unipol Forum di Milano è stato un successo. Una notte in cui la musica è stata la grande protagonista in una serata in bilico tra il passato e il presente, tra l’effetto nostalgia e la curiosità per il futuro.

I Finley a Milano confermano di essere delle star!

Il Forum di Assago a Milano per una notte è diventato la casa de I Finley, la boyband italiana da record che nel 2006 ha conquistato classifiche e il grande pubblico con la hit “Diventerai una star“. Una carriera partita col botto: più di 300 mila copie vendute, hit di successo e tantissimi premi tra cui 2 Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, il primo nel 2006 a Copenaghen e il secondo a Liverpool nel 2008. Dallo scantinato del locale Circolone, Pedro, Ka, Dani e Ste sono diventati negli anni 2000 una delle boy band di maggior successo idoli per milioni di ragazzini. Molti di questi adolescenti si sono ritrovati dopo tantissimi anni, il 16 ottobre 2024, all’Unipol Forum di Milano per applaudire i loro beniamini che non hanno mai smesso di credere nel sogno di fare musica.

«Abbiamo lottato con le unghie e con i denti per il nostro sogno» dice Pedro, voce e frontman della band inguaribile sognatore. Un sogno che a Milano è diventato più che reale considerando come sono stati accolti dai 10mila fan accorsi da ogni parte d’Italia per cantare, con loro, hit vecchie e nuove incasellate in una set list studiata nei dettagli. Nonostante l’ansia da prima volta, Pedro si è letteralmente “mangiato” il palcoscenico del Forum: una presenza scenica pazzesca da far invidia a tantissimi gruppi punk internazionali. La musica dei Finley strizza all’occhio a band pop punk come i Simple Plan o i Green Day senza mai dimenticare la melodia. Quella melodia che ha riunito gli adolescenti degli anni 2000 e non solo al Forum di Milano. Un pubblico eterogeneo e variegato che ha risposto alla chiamata della “prima volta dei Finley al Forum di Milano” cantando a squarciagola dalla prima all’ultima canzone. (QUI LA NOSTRA INTERVISTA)

I Finley, una grande festa a Milano: «non smettete mai di credere nei sogni»

Una data speciale per i Finley che, lo scorso maggio hanno pubblicato il nuovo album dal titolo “Pogo Mixtape – Vol.1” distribuito da Warner Music Italy e anticipato dal singolo Porno, realizzato con Naska. Il concerto de I Finley a Milano è stata una grande festa per chi c’era negli anni 2000 e per chi ha imparato a conoscerli recentemente. Sul palco a festeggiare il loro comeback tantissimi amici e Guest star: a cominciare da J-Ax che si è complimentato con la band, ma anche Nask, Dari, Mondo Marcio, Divi dei Ministri, Punkreas, Walls fino a Rose Villain con cui hanno duettato sulle note di “Click boom“.

Un grande successo per i quattro ragazzi di Legnano che hanno fatto saltare e ballare sulle note di “Diventerai una star” e toccato le corde del cuore con ballad come “Ricordi“, “Il tempo di un minuto” e “Fumo e cenere“. Una lunga notte in cui i Finley si sono raccontati non solo in musica, ma anche a parole. Dal grande successo all’oblio in un ambiente così difficile e complicato come quello musicale. Nonostante tutto non hanno mai smesso di lottare, di credere ed inseguire i propri sogni restando sempre “ragazzini” evitando il più possibile di diventare adulti. Vederli sul palco del Forum di Milano è la conferma che è importante lottare per i propri sogni e che realizzarli dipende solo da noi. Bisogna crederci e volerlo più di ogni altra cosa. Proprio come hanno fatto i Finley che, a distanza di quasi 20 anni dal loro debutto, si confermano delle star!