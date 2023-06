Silvio Berlusconi e il cinema. Il leader di Forza Italia, scomparso all’età di 86 anni, ha ricoperto un ruolo importante anche nell’industria cinematografica. In passato, infatti, ha ricoperto il ruolo di produttore e distributore di film con Berlusconi Communication e con Medusa, ma è stato anche “protagonista”. Ecco i titoli dove si è parlato di lui!

I film di Silvio Berlusconi: da “Il Caimano” a “Loro”

La morte di Silvio Berlusconi ha scosso tutti. Da mondo della politica a quello della televisione, dal mondo dello spettacolo a quello del calcio e dell’editoria tutti ricordano il genio di un uomo che ha cambiato la storia del nostro paese. La “mano” di Berlusconi si è fatta sentire anche nel mondo del cinema dove è stato produttore e distributore di tantissimi film con la Berlusconi Communication e Medusa. Non solo, il Cavaliere è stato anche “protagonista” di diversi film di successo sul grande schermo. Il primo è stato “Il Caimano”, film diretto da Nanni Moratti e uscito nel 2006 in piena era berlusconiana. Nel film è proprio il regista Moretti a prestare il volo al “caimano”.

Poi è toccato a Toni Servillo interpretare il Cavaliere nel film “Loro” diretto da Paolo Sorrentino. Nel film ci sono tutti personaggi importantissimi nella vita del Premier: dalla ex moglie Veronica Lario (ha il volto di Elena Sofia Ricci), Mariano Apicella (interpretato da Giovanni Esposito), ma anche giovani leve come Sergio Morra (ha il volto di Riccardo Scamarcio).

Silvio Berlusconi nel cinema: la serie di Stefano Accorsi, Sabina Guzzanti e “Silvio Forever”

Tra gli altri film e pellicole dedicate al Presidente Silvio Berlusconi c’è anche la trilogia di Stefano Accorsi uscita dal 1992 al 1994 negli anni del boom della carriera politica del Cavaliere e di Mediaset. Una serie che racconta anche le vicende politiche di Tangentopoli. Berlusconi è stato poi interpretato anche da Sabina Guzzanti durante uno spettacolo rientrato nel docu-film Draquila – L’Italia che trema. E ancora il documentario Videocracy – Basta apparire di Erik Gandini che ha indagato sul potere della tv italiana soffermandosi proprio sull’impero mediatico di Berlusconi.

Da segnalare anche il documentario “My way” del 2016 del giornalista americano Alan Friedman: 28 ore di registrazioni e di analisi in cui a raccontarsi è proprio il Cavaliere. Un lungo viaggio alla scoperta della sua vita politica e personale con una finestra sulla sua amatissima casa di Arcore. Nel 2015, invece, Franco Maresco dirige il documentario “Belluscone – Una storia siciliana” dedicato ai rapporti tra Berlusconi e la Sicilia. Un film documentario premiato con il David di Donatello come Miglior Documentario di Lungometraggio. Infine nel 2011 l’opera cinematografica più completa sulla vita del Cavaliere: “Silvio Forever“, il documentario diretto da Roberto Faenza e Filippo Macelloni raccontato dalla voce di Neri Marcorè.