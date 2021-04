I film degli Oscar 2021: i titoli disponibili e dove vederli

In un anno in cui, per la maggior parte del tempo i cinema sono stati chiusi, la nottata degli Oscar 2021 sarà più insolita del solito. Nonostante il coronavirus e lo slittamento della cerimonia di alcuni mesi, molti dei film sono comunque presenti sulle piattaforme online. Ecco una lista di tutti i film degli Oscar 2021 disponibili e dove vederli.

I film degli Oscar 2021: quelli disponibili su Netflix

Netflix ha prodotto e rilasciato molti dei film in corsa per la statuetta: ci trovate La vita davanti a se, candidato a miglior canzone, Mank con dieci nomination, e Il processo ai Chicago 7, candidato a sei statuette, tra cui miglior film. Tutti e tre i film sono usciti a fine 2020.

I film degli Oscar 2021: i titoli su Amazon Prime e Disney+

Anche Amazon Prime ha molti film in corsa per gli Oscar: sono disponibili su Prime – Sound of Metal e One Night in Miami, con rispettivamente sei e tre nomination. I due film sono usciti tra lo scorso autunno e l’inverno 2020/2021.

Come di consueto, la Disney ha tanti dei film in corsa per la statuetta di miglior film. Su Disney+ si possono trovare Soul, Onward e dal 30 aprile anche Nomadland. Quest’ultimo è candidato a sei statuette e probabilmente ne otterà molte. Mentre i primi due titoli sono pellicole di animazione, uscite durante il periodo natalizio, Nomadland è scritto e diretto da Chloé Zhao e racconta delle vicende di Fern, una donna che sceglie di diventare nomade a causa di problemi economici.

I film degli Oscar 2021: e al cinema?

Con la riapertura dei cinema, i film che verranno proiettati sul grande schermo, per ora, sono Minari e Nomadland. Probabilmente le case di produzione decideranno di proiettarne altri, a seconda delle vittorie di questa notte. Le previsioni sembrano indicare che Nomadland, Minari, Sound of Metal, Judas and the Black Messiah e Una donna promettente riusciranno ad ottenere molte delle vittorie della serata. Non ci resta che aspettare i risultati che verranno annunciati durante la cerimonia.

Appuntamento con la Notte degli Oscar in tv la notte tra il 25 e il 26 aprile 2021 in chiaro su Tv8 e Sky Cinema.