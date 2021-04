Da quando c’è il coronavirus, molti eventi hanno subito uno stravolgimento sostanziale: dalla messa in onda al modo in cui vanno in onda. Ad esempio, per quanto ci riguarda, Il 71° Festival di Sanremo ha subito uno slittamento di un mese – invece di febbraio è andato in onda a marzo – e naturalmente con tutte le norme anti covid, in primis con l’assenza del pubblico in teatro.

La Notte degli Oscar 2021: quando e dove va in onda

Stessa identica cosa per la Notte degli Oscar 2021, infatti arriva due mesi dopo rispetto al solito. Ci saranno, dei collegamenti video con Londra e Parigi per gli artisti che non hanno potuto raggiungere il Dolby Theatre di Los Angeles, tradizionale sede della cerimonia. A trasmettere l’evento nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 saranno Tv8 in chiaro e Sky Cinema.

La Notte degli Oscar 2021: i presentatori

Annunciano i premi alcune delle stelle più famose del cinema internazionale. Attori del calibro di Brad Pitt, Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Reese Whiterspoon, Halle Berry. Ma non solo!! ci sono anche:

Angela Bassett,

Bong Joon Ho,

Don Cheadle,

Bryan Cranston,

Laura Dern,

Regina King,

Marlee Matlin,

Rita Moreno,

Renée Zellweger,

Zendaya.

We're kicking off #Oscars Sunday in a big way. Be sure to tune-in on April 25, at 6:30 p.m. ET/3:30 p.m. PT on @ABCNetwork to see it all live. pic.twitter.com/bhEHcaCdyN — The Academy (@TheAcademy) April 16, 2021

Per per questa 93esima edizione i presentatori annunciati sono ben 15. Tutti o quasi vincitori e/o candidati alle precedenti premiazioni. Tra quelli che hanno vinto l’Oscar lo scorso anno ci sono i due Migliori attori protagonisti, Joaquin Phoenix, che ha vinto per il suo ruolo in Jocker, e Renée Zellweger, premiata per la sua interpretazione di Judy Garland in Judy.

Seguono poi, Brad Pitt e Laura Dern che ricoprono la quota Miglior attore/attrice non protagonista. Pitt per Cliff Booth di “C’era una volta a… Hollywood” e da Dern con Storia di un matrimonio. Poi c’è il regista Bong Joon-Ho, che l’anno scorso ha vinto con Parasite come: Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale e al Miglior film internazionale.

Laura Pausini e Pinocchio rappresentano l’Italia alla Notte degli Oscar 2021

A rappresentare l’Italia ci sono le pellicole “Pinocchio”, che ha ricevuto due nomination (per trucco e costumi), e Laura Pausini, già vincitrice di un Golden Globe e candidata al premio per la Miglior canzone con “Io sì (Seen)”: il pezzo fa parte della colonna sonora di “La vita davanti a sé”, il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

La Notte degli Oscar 2021: i film candidati

Il film con più nomination (10) è “Mank”, sulla storia dello Herman . che insieme con Orson Welles scrisse “Quarto potere”, ma il vero favorito è “Nomadland”, vincitore dell’ultima Mostra del cinema di Venezia. Favorito anche “Il processo dei Chicago 7”, successo di Netflix.

Appuntamento con la Notte degli Oscar in tv la notte tra il 25 e il 26 aprile 2021 in chiaro su Tv8 e Sky Cinema.