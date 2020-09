Al via la nuova edizione de I Fatti Vostri, il popolare programma del mattino di Rai2 ideato da Michele Guardì e condotto da Giancarlo Magalli. Tante le novità per la 30esima edizione di uno dei programmi più longevi del piccolo schermo.

I Fatti Vostri 2020, torna Magalli

Da lunedì 14 settembre 2020 alle ore 11.10 si riaprono le porte della piazza de I Fatti Vostri, il popolare programma ideato e diretto da Michele Guardì che quest’anno festeggia 30 anni. La trentesima edizione del programma di attualità, cultura ed intrattenimento ha in serbo una bella sorpresa per i telespettatori visto che accanto al padrone di casa Giancarlo Magalli ci sarà Samanta Togni. La ex ballerina di Ballando con le Stelle si aggiunge alla squadra del programma che ha confermato in toto il resto del cast con Umberto Broccoli, il gruppo musicale di Stefano Palatresi e l’Oroscopo di Paolo Fox.

Come sempre ad animare il programma è la piazza, in parte scenograficamente rinnovata, dove ogni giorno si affronteranno temi di strettissima attualità con quell’occhio curioso, familiare e discorsivo che da sempre è stato il segno distintivo del format.

I Fatti Vostri: nel cast arriva Samanta Togni. Tutte le novità

Non mancheranno momenti di cultura ed intrattenimento, la presenza di ospiti e personaggi pronti a raccontare le loro storie e i giochi. Per la 30esima edizione però il programma ha una novità: spazio ad un nuovo spazio dedicati allo spettacolo e al ballo con la new entry di Samanta Togni.

Tra le novità di questa edizioni anche la rubrica “Io c’ero” che vedrà sulla panchina dei ricordi presentarsi gente della porta accanto pronta a raccontare con foto e filmati un momento importante della storia del nostro paese. Non solo, i telespettatori da casa potranno anche vedere come è cambiata l’Italia dal dopoguerra a oggi grazie al professore Umberto Broccoli che ci accompagnerà in un viaggio spazio tempo.

Ma non finisce qui, visto che i telespettatori potranno lanciare appelli, richieste o protestare da un balcone della piazza, ma anche divertirsi e tentare la fortuna con un nuovo gioco che metterà in palio cifre davvero importanti.

Infine confermata anche nel cast la presenza del Colonnello Massimo Morico a cui spetterà la rubrica dedicata alla previsioni del tempo.