Raoul Bova è il protagonista della nuova serie targata Mediaset dal titolo ‘I Fantastici 5‘. L’attore, dopo il successo di ‘Buongiorno Mamma’, torna a essere diretto dal regista Alexis Sweet per una nuova produzione di Lux Vide. ‘I Fantastici 5’ si sta girando in questi giorni ad Ancona, città scelta come set per raccontare le storie dell’allenatore Riccardo Bramanti e della sua squadra. Scopriamo insieme di cosa parla la serie e chi farà parte del cast.

‘I Fantastici Cinque’ con Raoul Bova, nuova serie Tv Mediaset: trama, cast e quello che sappiamo

‘I Fantastici 5’ molto probabilmente andrà in onda il prossimo anno su Canale 5. Racconta, in otto puntate, la storia di un allenatore di atletica (interpretato da Raoul Bova) che ha come obiettivo quello di far vincere gli Europei a quattro velocisti che allena ogni giorno. Ragazzi speciali che sono affetti da disabilità e che quindi dovranno gareggiare alle Paralimpiadi. Con i loro successi, l’allenatore cercherà anche il riscatto professionale. La serie si sta girando in queste settimane ad Ancona, città scelta anche per il suo Palaindoor, una delle più grandi strutture stabili al coperto di atletica nel nostro paese. Molte scene infatti rappresentano gare d’atletica di velocità previste nei programmi dei campionati europei.

Il cast della serie

L’allenatore Riccardo Bramanti (interpretato da Raul Bova) dovrà spronare i suoi atleti e spingerli oltre i loro limiti. Accanto a lui ci sarà Sofia Calabresi, interpretata dall’attrice Francesca Cavallin, che interpreta la presidente della società sportiva Nova Lux. Nel cast sono presenti comparse ma anche veri atleti paralimpici che porteranno sul grande schermo la loro storia. L’attrice e modella Fiorenza D’Antonio è Marzia, atleta non vedente, mentre l’attore Vittorio Magazzù è Christian, un atleta in sedie a rotelle. Obiettivo della fiction è quindi quello di mostrare come le disabilità non impediscono di superare i propri limiti e avere vite appaganti e felici.