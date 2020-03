Finalmente è giunto il momento. Finalmente vedremo la sit-com su I Facchinetti in tv. Siete pronti? Se ne parla da anni, ma a quanto pare solo Real Time ce l’ha fatta definitivamente. Francesco e Wilma, insieme ai loro simpaticissimi e bellissimi figli, oltre ad intrattenerci su Instagram, ci terranno compagnia anche in televisione con: le loro avventure, i loro drammi, i loro segreti, ma soprattutto la loro allegria.

I Facchinetti su Real Time: un appuntamento imperdibile

Chi li segue su Instagram attendeva con ansia da tempo immemore di vederli sul piccolo schermo. Come i fan più accaniti ricorderanno, infatti, poco dopo che Francesco Facchinetti presentò quello show americano insieme a Bianca Balti, si iniziò a parlare di una serie tv dedicata alla sua famiglia allargata. C’è chi si ricorda, oltretutto, di un possibile viaggio in Sardegna, in cui, durante una mega vacanza in famiglia, si parlò di alcune scene girate ad hoc per la serie tv che presto li avrebbe visti protagonisti. Si parlava di una collaborazione con Netflix nata grazie allo show con la Balti. Eppure sono passati i mesi, anzi gli anni, e nessuno ha più visto nulla.

A riprova di ciò ci sono online stralci di una intervista al settimanale Nuovo che Francesco Facchinetti rilasciò nel 2018. Il figlio dei Pooh disse: “Netflix ci ha proposto di realizzare una sitcom: The Facchinettis. Mi fa molto ridere che i primi a pensarci non siano stati gli italiani ma gli americani“.

Nel 2019, invece, quando Facchinetti, su Nove, diede vita ad uno show dedicato alle vacanze e ai posti più belli dove recarsi, invece, si pensò che la sitcom sulla sua stupenda famiglia potesse approdare sul nono canale del digitale terrestre. Così, però, non fu.

Nonostante le due ‘fumante nere’, per chi ha saputo pazientemente aspettare, oggi è arrivata la tanto attesa ‘fumata bianca’. Real Time, il canale 31 del digitale terrestre, ha avuto finalmente il coraggio di osare. La Rete ha voluto ciò scommettere su Francesco, Wilma e i loro bellissimi figli. Quando la potremo vedere? Vi sveliamo in anteprima che la coppia più amata di Instagram approderà in tv nella seconda metà aprile, anzi, per l’esattezza dal 19 aprile 2020.

Cosa vedremo? Difficile a dirsi. Francesco e Wilma sono imprevedibili. Di certo potremo entrare nella loro quotidianità e scoprire come riescono a gestire una famiglia allargata così bella e come tengono testa a quattro bellissimi bimbi.

I Facchinetti su Real Time: i primi di una lunga lista?

Chi, prima dei Facchinetti, ha avuto una serie dedicata alla propria famiglia? Ebbene in Italia ci si ricorda solo di Sandra e Raimondo. Per il resto non ci sono altri paragoni. In America, invece, ci sono state serie di enorme successo come quella su i The Osburne e “Al passo con i Kardashian“.

Anni fa era un must seguire la vita di Ozzy e di sua moglie, ma soprattutto controllare le pazzie dei due figli che, vivendo nel lusso, si permettevano di fare ciò che volevano. Ora, invece, sono le sorelle Kardashian a dettare legge. La minestra è però sempre la stessa. Il pubblico vuole capire come questi personaggi vivano e come affrontino i problemi quotidiani.

Dopo i Facchinetti chi ci sarà? Ebbene si parla da mesi e mesi della possibilità della realizzazione di una sit-com intitolata Casa Totti e con protagonisti: Francesco Totti e Ilary Blasi. Il pubblico non vede l’ora che anche questo prodotto possa finalmente vedere la luce. Chissà che, dopo l’esperienza di Francesco Facchinetti, qualcuno non prenda coraggio e regali ai telespettatori quest’altro spaccato di vita vera.