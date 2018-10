“I Dieci Comandamenti” approva in prima serata su Rai 3: Domenico Iannacone racconterà la vita degli studenti nello speciale “Come figli miei”

La scuola sarà protagonista di uno speciale de I Dieci Comandamenti, il programma condotto da Domenico Iannacone che ci racconta le vite degli altri con uno stile ‘laico’ e originale per affrontare temi sociali. Ecco le anticipazioni della puntata speciale “Come figli miei” in onda sabato 27 ottobre 2018 su Rai3.

I Dieci Comandamenti su Rai3

Sabato 27 ottobre 2018 alle ore 21.40 circa andrà in onda su Rai3 uno speciale de “I Dieci Comandamenti” dal titolo “Come figli miei“. Alla guida del programma ritroveremo Domenico Iannacone pronto a portare scuola in prima serata su Rai3. Il giornalista italiano è pronto ad entrerà nel cuore della vita degli studenti, della loro quotidianità.

“Come figli miei” è un racconto nato presso l’Istituto professionale del Parco Verde, a Caivano, alle porte di Napoli. Una provincia nel napoletano dove la dispersione scolastica raggiunge i più alti livelli d’Italia. In questo clima la scuola rappresenta l’unico baluardo di legalità e l’unica porta aperta verso il futuro.

Eugenia Carfora, la preside dell’Istituto Morano, insieme a un folto gruppo di insegnanti, è il simbolo di una scuola che resiste e che non vuole perdere e far morire i suoi ragazzi. Un atto di eroismo di chi considera l’insegnamento uno dei valori più importanti della società. Di chi considera ogni ragazzo “come figlio suo”.

Come figli miei, lo speciale su Rai3

«Un avvicinamento verso un mondo che spesso è rimasto isolato. La storia dell'Istituto Morano di Caivano con la preside Eugenia Carfora è il simbolo di una scuola che deve essere sostenuta dallo Stato»#ComeFigliMiei Speciale @i10comandamenti su @RaiTre #i10comandamenti pic.twitter.com/qPLu13uk7q — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) October 26, 2018

Come figli miei, in onda sabato 27 ottobre alle 21.40, è un appuntamento speciale de I Dieci Comandamenti, il programma di inchieste morali condotto da Domenico Iannacone, arrivato quest’anno alla settima edizione.

Alla base del programma come sempre i diritti costituzionali, filo conduttore della nuova stagione composta da sette puntate al via da domenica 18 novembre alle 20.30 su Rai3. Ecco i tempi che saranno affrontati durante le prossime puntate: il diritto all’istruzione, lavoro e ambiente, la salute, il diritto alla casa, fino ad arrivare a tutti i diritti negati nelle periferie.

Domenico Iannacone attraversa l’Italia raccogliendo testimonianze e spaccati di vita in un viaggio amaro tra chi non si sente tutelato come cittadino italiano.

L’appuntamento con lo speciale de I Dieci Comandamenti è per sabato 27 ottobre in prima serata su Rai3, mentre dal 18 novembre ritorna il consueto appuntamento alla domenica sera sempre su Rai3.