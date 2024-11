Sono i Dai e Dai i vincitore de “La sfida dei campioni 2024” di Reazione a Catena. Il trio è riuscito ad eliminare, a suon di intesa vincente, tutti gli sfidanti portandosi a casa un ricco montepremi. Vediamo insieme quanto hanno vinto e il loro percorso.

I Dai e Dai trionfano a La Sfida dei Campioni 2024 di Reazione a Catena

Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini (che nel quiz si fa chiamare Mario) si confermano i campioni di Reazione a Catena per il secondo anno consecutivo. Si è concluso infatti oggi, sabato 2 novembre 2024, il torneo de “La sfida dei campioni 2024” che ha visto i quattro migliori concorrenti di quest’anno contro i quattro del 2023.

Una puntata speciale che è stata co-condotta da Pino Insegno, attuale presentatore del quiz, e dal suo predecessore Marco Liorni. Otto le squadre ai nastri di partenza che hanno visto la finalissima andata in onda sabato su Rai1 tra I Dai e Dai e Le Volta Pagina, campionesse per molte puntate nell’edizione di Pino Insegno. Al gioco finale sono però arrivati i tre amici di Livorno che nel 2023 hanno vinto 82 mila euro in 28 puntate di permanenza nel quiz. Un vero record che li aveva fatti conoscere al grande pubblico.

Marco Voir è il più grande, nato nel 1992. Dopo essersi diplomato come perito informatico, lavora in un’agenzia di scommesse. Simone Costagliola, nato nel 1993, ha studiato Design della comunicazione al Politecnico di Milano e lavora per una multinazionale informatica. Il più piccolo, Simone ‘Mario’ Mariottini (del 1994), ha studiato informatica e lavora a Dublino per una multinazionale dell’e-commerce.

Il trio conquista anche il montepremi

Al gioco finale, I Dai e Dai sono riusciti a dimezzare il montepremi solo una volta. Hanno provato il tutto e per tutto e hanno deciso di non comprare il secondo elemento e di dire la parola che si abbinava a ‘cinque’. La loro intuizione, cioè ‘sensi’, si è rivelata vincente e li ha portati a vincere 89 mila e 875 euro. Oltre che confermarsi anche nel 2024 i campioni di Reazione a Catena.