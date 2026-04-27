Un’atmosfera carica di nostalgia e applausi ha riportato sul palco lo spirito della Garbatella in occasione della premiazione della serie I Cesaroni, insignita del riconoscimento “Famiglia Tv Lazio 2026” durante una cerimonia tenutasi negli spazi del WeGil, dove l’assessora regionale Simona Baldassarre ha consegnato il premio alla presenza di alcuni protagonisti e rappresentanti della produzione, tra cui Claudio Amendola, volto simbolo della fiction, insieme a Verdiana Bixio e Daniele Cesarano, in un evento che ha celebrato il successo e l’impatto culturale di una serie capace di lasciare un segno importante nella storia recente della televisione italiana.

“I Cesaroni – Il ritorno”, intervista esclusiva a Ricky Memphis

Noi di SuperGuida Tv abbiamo video intervistato in esclusiva Ricky Memphis. L’attore ha parlato ai nostri microfoni dell’importanza di questo riconoscimento: “E’ un riconoscimento importante ad una serie che racconta principalmente da tanti anni una famiglia anche sopra le righe, una famiglia allargata che è unita da tanto amore e in cui le famiglie possono rispecchiarsi. E’ un premio azzeccato”.

L’attore ha poi commentato gli ascolti tv ottenuti dalla serie nelle prime due puntate: “Sono molto soddisfatto, il pubblico è sovrano. Se sarà così buono da continuarci a vedere noi ne faremo altre di serie così belle. Sono entrato a far parte di una serie che ha una storia vera, di grande successo. E’ un momento importante”.

Ricky ha poi anticipato qualcosa sui prossimi episodi: “Non mancheranno avventure divertenti ma ci sarà anche commozione. Carlo farà un grosso lavoro per riavvicinare a sé sua figlia e poi chissà come andrà a finire”.