L’assessora alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, responsabile anche di Pari opportunità, Politiche giovanili, Famiglia e Servizio Civile, ha assegnato la targa “Famiglia TV Lazio 2026” alla produttrice Verdiana Bixio e a Claudio Amendola, protagonista e regista della serie I Cesaroni – Il Ritorno, durante una cerimonia svolta giovedì 23 aprile negli spazi del WeGil, alla presenza del cast, dei rappresentanti Mediaset e della produzione Publispei, emittente della fiction in onda ogni lunedì, con la Regione Lazio che ha voluto riconoscere il valore del ritorno televisivo di un prodotto ormai considerato un cult, apprezzato per la rappresentazione dei legami familiari e per il tono semplice e autentico delle sue storie e dei suoi personaggi.

“I Cesaroni – Il ritorno”, intervista esclusiva a Ludovico Fremont ed Elda Alvigini

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Ludovico Fremont e Elda Alvigini. Ludovico Fremont ha commentato gli ascolti tv: “Sono molto felice di come stiano andando le cose perché non era scontato. Nonostante i problemi che possano esserci e mi riferisco agli orari visto che ci sono i ragazzi che devono andare a scuola e che devono svegliarsi presto la mattina presto ho notato che c’è una grande affluenza su Mediaset Infinity. Quello che scrivono sui bassi ascolti è quindi fuorviante ma quando c’è invidia vuol dire che abbiamo fatto centro”.

Alla fine di ogni puntata, Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari. A tal proposito Fremont ha dichiarato: “Sai a volte menzionare Antonello può risultare un tentativo di fare leva sull’emotività. Per noi però Antonello è molto di più di quello che può sembrare, farà sempre parte della famiglia. Ha solo cambiato forma”.

Elda Alvigini, interprete di Stefania, ha parlato dell’importanza del riconoscimento: “Non mi sono sposata, non ho figli ma sono una grande zia. Anche io ho una famiglia molto unita pure con pezzi di separazione qua e là e la famiglia dei Cesaroni rappresenta le famiglie moderne che erano larghe venti anni fa e che lo siano di più adesso. Il segreto dei Cesaroni è che è una famiglia accogliente, dove si mangia in tre si mangia in otto”.

L’attrice ha commentato la polemica che si è scatenata sul web sulla messa in onda tardiva degli episodi: “Concordo con i personaggi dello spettacolo che si sono esposti su questa cosa come Cristiana Capotondi, il produttore Carlo Degli Esposti e Luciana Littizzetto. Effettivamente parlando di famiglie la gente si alza alle 5, va a lavorare e non può stare fino a tarda ora a vedere una serie. Una fiction come la nostra che è un family dovrebbe iniziare un’ora prima almeno, cosa che non credo sarà possibile quest’anno ma rispetto agli ascolti bisogna fare attenzione perché quei quattro milioni che abbiamo fatto alla prima puntata sanno che possono vederla tranquillamente su Mediaset Infinity”.