Claudio Amendola rompe il silenzio su un possibile ritorno dei I Cesaroni 7 in tv. La fiction cult degli anni 2000 potrebbe tornare con una nuova stagione per la gioia dei tantissimi fan. Dal 2014 ad oggi sono tantissimi i fan che chiedono a gran voce il ritorno di Giulio Cesaroni.

I Cesaroni 7 stagione ci sarà: il ritorno è vicino?

Dal 2006 al 2014 i Cesaroni hanno emozionato e divertito milioni di telespettatori. La serie televisiva italiana, prodotta da Publispei per RTI, andata in onda in prima visione su Canale 5 dal 2006 al 2014 potrebbe tornare in onda con una settima stagione. Dopo le continue ed insistenti richieste dei fan, Claudio Amendola durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel programma Verissimo ha nuovamente aperto alla possibilità di tornare a vestire i panni di Giulio Cesaroni. Durante l’intervista la Toffanin ha domandato all’attore e regista “Belli i Cesaroni eh?“. Questa volta Amendola non si è tirato indietro nel rispondere, anzi ha avanzato una replica che fa ben sperare i fan “mah, chissà…“. Poche semplici parole che hanno fatto sognare da subito i fan.

Il successo dei Cesaroni è innegabile. La serie è stata una delle più amate e viste di sempre di Canale 5 grazie alla presenza di grandissimi attori. Non solo Claudio Amendola, visto che nel cast c’erano: Elena Sofia Ricci, Max Tortora, Antonello Fassari, Matteo Branciamore e Alessandra Mastronardi.

I Cesaroni 7 torna in tv?

I Cesaroni è una serie tv – fiction andata in onda dal 2006 al 2014 su Canale 5. La storia, ambientata a Roma, racconta le vicissitudini di una famiglia romana che è diventata nel corso degli anni l’appuntamento fisso per milioni di italiani che si ritrovavano davanti al televisore per seguire le avventure dei mitici Cesaroni. Un vero e proprio fenomeno di costume che ha lanciato nel panorama artistico l’attrice Alessandra Mastronardi e che, ancora oggi, raccoglie consensi ed ascolti sulle piattaforme streaming di Netflix e Prime Video.

Dopo le parole di Claudio Amendola, anche Verdiana Bixio, presidente della casa di produzione della serie tv Publispei e produttrice della serie, si è sbilanciata su un possibile ritorno della fiction dalle pagine di Davidemaggio:

Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. Ma la nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte…se ci sarà…si farà.

Che dire: i presupposti per un ritorno in tv dei Cesaroni ci sono tutti. Non resta che aspettare e incrociare le dita!