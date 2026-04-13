Ci siamo: da stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano “I Cesaroni 7 – Il Ritorno“. La serie cult che ha appassionato milioni di telespettatori è pronta a ripartire con una nuova stagione che si preannuncia imperdibile. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere: dal numero di puntate al cast!

I Cesaroni 7 – Il Ritorno al via su Canale 5

L’attesa è finita: “I Cesaroni 7” tornano da stasera, lunedì 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5 con la settimana stagione – una coproduzione RTI-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio e scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera. A dodici anni esatti di distanza dall’ultima stagione, trasmessa tra il settembre e il novembre 2014, la famiglia della Garbatella torna in tv con dodici nuovi episodi. Dove eravamo rimasti? Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, continua ad occuparsi della sua famiglia senza mai dimenticare gli amici di sempre: Stefania (Elda Alvigini) e Walter Masetti (Ludovico Fremont). Naturalmente la famiglia è cresciuta visto che insieme a Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo) e Marco, che convive con la nuova compagna Virginia (Marta Filippi); c’è Adriano (Pietro Serpi), il figlio di Marco e Virginia e da New York arriva Marta (Valentina Bivona), figlia di Marco ed Eva.

Naturalmente non mancano i problemi: la bottiglieria storica di famiglia è in crisi e si palesa la possibilità di una vendita all’asta dopo alcuni movimenti sospetti di Augusto, il fratello di Giulio. Non mancano personaggi nuovi come Carlo, interpretato da Ricky Memphis, e Livia (Lucia Ocone) che che aiuterà la famiglia a salvare la bottiglieria. Tra le new entry anche Olmo, un ragazzo neuro divergente, e Chiara Mastalli che interpreta la madre Ines. Da segnalare anche la presenza di Guest star del calibro di Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, nei panni di loro stessi.

I Cesaroni 7 – Il Ritorno, il cast completo

Ecco il cast completo della settima stagione de “I Cesaroni – Il Ritorno” in partenza su Canale 5:

Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, il personaggio centrale che si occupa della famiglia;

nei panni di Giulio Cesaroni, il personaggio centrale che si occupa della famiglia; Ricky Memphis presta il volto a Carlo Antonelli;

presta il volto a Carlo Antonelli; Lucia Ocone è Livia Di Cori, donna eccentrica e sopra le righe;

è Livia Di Cori, donna eccentrica e sopra le righe; Matteo Branciamore nei panni Marco Cesaroni;

nei panni Marco Cesaroni; Ludovico Fremont è Walter Masetti, il migliore amico di Marco;

è Walter Masetti, il migliore amico di Marco; Elda Alvigini presta il volto a Stefania Masetti, madre di Walter e amica di sempre di Giulio;

presta il volto a Stefania Masetti, madre di Walter e amica di sempre di Giulio; Niccolò Centioni è Rudi Cesaroni, figlio di Giulio;

è Rudi Cesaroni, figlio di Giulio; Federico Russo nei panni di Mimmo Cesaroni, il più giovane di casa;

nei panni di Mimmo Cesaroni, il più giovane di casa; Marta Filippi è Virginia Antonelli, compagna di Marco;

è Virginia Antonelli, compagna di Marco; Valentina Bivona presta il volto a Marta Cesaroni, la figlia di Marco ed Eva;

presta il volto a Marta Cesaroni, la figlia di Marco ed Eva; Pietro Serpi è Adriano Cesaroni, figlio di Marco e Virginia;

è Adriano Cesaroni, figlio di Marco e Virginia; Andrea Arru nei panni di Olmo Palmieri;

nei panni di Olmo Palmieri; Chiara Mastalli è Ines Palmieri, la mamma di Olmo;

è Ines Palmieri, la mamma di Olmo; Maurizio Mattioli nei panni di Augusto Cesaroni.

L’appuntamento con I Cesaroni 7 è il lunedì in prima serata su Canale 5.