I Cesaroni 7 ci sarà, a confermare l’avvio delle riprese della settima stagione della fortunata serie tv ambientata nel suggestivo quartiere della Garbatella a Roma è l’attore Antonello Fassari, che proprio nella fiction indossa i panni dell’amatissimo personaggio di Cesare Cesaroni, fratello di Giulio interpretato da Claudio Amedola.

I Cesaroni 7 ci sarà, arriva la conferma di Antonello Fassari

Antonello Fassari è a teatro, con Farà giorno di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, regia di Piero Maccarinelli. Uno spettacolo che racconta di un insolito confronto tra un ragazzo di destra e un ex partigiano, al Franco Parenti di Milano dal 19 gennaio e dal 30 al Parioli di Roma. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica Antonello Fassari racconta che per il prossimo mese di giugno tornerà nel celebre quartiere romano della Garbatella, a vestire i panni di Cesare, il verace fratello di Giulio Cesaroni, protagonisti entrambi de i Cesaroni. Una dichiarazione che va a confermare le voci che si susseguono da mesi sul ritorno della celebre fiction di andata in onda per diverse stagioni su Canale 5 e che riguarda quindi il ritorno con un nuovo ciclo di puntate di I Cesaroni 7.

Cast e quando andrà in onda I Cesaroni 7

Al momento non è ancora nota la data di messa in onda delle nuove puntate de I Cesaroni 7. Anche sul cast sono poche le notizie trapelate nelle ultime settimane. Sicuramente, quello che possiamo confermare e che molti dei protagonisti delle passate edizioni torneranno a vestire i panni dei celebri personaggi della serie tv: tra questi sicuramente, oltre ad Antonello Fassari anche Claudio Amendola, che in diverse interviste ha fatto intendere che sarebbe disponibile a riprendere il ruolo di Giulio Cesaroni.

Chi non ci sarà nel cast

Le possibilità di rivedere Elena Sofia Ricci nel ruolo di Lucia o di Alessandra Mastronardi in quello di Eva sono molto basse. La Mastronardi, un paio d’anni fa, aveva tra l’altro commentato che “il mio personaggio aveva già una figlia nella terza stagione, non so cosa farebbe ora”.