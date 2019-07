I 5 film Marvel più belli da vedere

Oltre venti film per un franchise che continua a mietere successi di pubblico e di critica, nuova declinazione del formato blockbuster dell’ultimo decennio: piaccia o non piaccia il cinema di supereroi, l’importanza del MCU nel panorama odierno è innegabile. E se alcuni titoli, soprattutto nella prima fase, sono più deboli, negli ultimi anni i cinecomic di casa Marvel hanno trovato una propria precisa identità e un equilibrio, con una varietà di toni e ambientazioni capace di raggiungere un ampio pubblico. Per l’occasione abbiamo deciso di raccogliere quelli che, a nostro avviso, sono i cinque film Marvel più belli, da vedere anche per chi non solitamente appassionato al filone.

I film Marvel più belli da vedere

Eccovi un elenco di 5 film Marvel da non perdere. Quelle scelti dalla nostra redazione sono: Iron Man, Guardiani della galassia, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War.

Iron Man (2008)

Il miliardario Tony Stark, magnate di un impero tecnologico che sviluppa anche armi per l’esercito americano, è in visita in Afghanistan per mostrare alle truppe statunitensi un nuovo prototipo di missile. Qui viene catturato in agguato nel quale rimane gravemente ferito e un suo compagno di prigionia gli impianta nel petto un elettromagnete, inizialmente alimentato da una batteria per auto, per farlo sopravvivere. Riuscito a scampare indenne,a differenza del suo collega, alla reclusione dei terroristi e a far ritorno a casa, Stark decide di chiudere la produzione bellica e costruire un’armatura avveniristica, trasformandosi nel supereroe Iron Man.

Dove tutto ebbe inizio, il film che ha definitivamente consacrato l’universo cinematografico Marvel al grande pubblico con uno dei suoi personaggi simbolo, magnificamente interpretato con aria sbruffona e carismatica da Robert Downey Jr.

Guardiani della galassia (2014)

Reduce dalla morte della madre, un ancora bambino Peter Quill viene rapito da un gruppo di pirati spaziali conosciuti come i Ravagers, guidati dal leader Yondu Udonta. Ventisei anni più tardi Quill si trova sul pianeta Morag per rubare un misteriosa sfera quando subisce l’attacco da parte di Korath, il sottoposto di un fanatico militante Kree, Ronan. Riuscito a fuggire con l’oggetto, il ragazzo finirà invischiato in un intrigo nel quale presto sono coinvolti la bella assassina Gamora, il procione mutante Rocket e l’albero umanoide Groot. Rinchiusi in un carcere di massima sicurezza, nel tentativo di evasione a loro presto si aggiungerà il massiccio Drax il Distruttore: insieme l’insolita compagna diventerà determinante per il destino della galassia.

Un cult della moderna fantascienza applicata al genere supereroistico, capace di offrire emozioni, risate e spettacolo con un perfetto equilibrio, tra verve citazionista ed effetti speciali di prima grandezza. Personaggi memorabili (ottimo il cast, anche vocale) abilmente diretti con mano sicura dal regista James Gunn.

Spider-Man: Homecoming (2017)

Peter Parker, arruolato non ancora ufficialmente degli Avengers da Tony Stark, è impaziente di partecipare alla sua prima missione. In attesa di essere contattato, decide di combattere il crimine in proprio come amichevole arrampicamuri di quartiere. L’adolescente scopre un traffico di armi facente capo ad Adrian Toomes, un ex capo operaio che ha costruito una tecnologica armatura alata e si fa chiamare l’Avvoltoio. Peter non è ancora pronto per affrontare un nemico di tale livello e nonostante Stark gli proibisca di mettersi inutilmente in pericolo, continua le proprie indagini nella speranza di fermare il supercriminale e ottenere rispetto dai suoi più “blasonati” colleghi.

Il secondo reboot per il grande schermo de L’uomo Ragno, finalmente entrato nel MCU, è un film divertente e leggero, capace di unire il classico filone adolescenziale al contesto tipico dei cinecomic: la formula funziona incredibilmente bene sia per la regia dinamica e frizzante, con alcune sequenze ad alto tasso spettacolare, che per la mimetica performance del protagonista Tom Holland, una vera e propria sorpresa in positivo.

Thor: Ragnarok (2017)

Thor è in viaggio per il cosmo alla ricerca delle Gemme dell’Infinito. Tornato a casa scopre che il fratellastro Loki si è sostituito al padre Odino e che il genitore si trova in Norvegia, prossimo alla morte. Dopo la sua scomparsa viene liberata, dalla prigione dove era stata rinchiusa, la sua primogenita Hela, dotata di immensi poteri e accecata dalla brama di potere. Thor e Loki tentano la fuga nel Bifrost ma vengono raggiunti dalla sorella e scaraventati nello spazio. Il dio del tuono viene ritrovato su un pianeta sconosciuto da una cacciatrice di taglie che lo consegna al Gran Maestro, governatore locale, che lo costringe a combattere nell’arena. Ma Thor è intenzionato a far ritorno ad Asgard il prima possibile per liberarlo dalla tirannia di Hela, che nel frattempo ha preso il potere.

Criticato da una parte dei fan più oltranzisti per aver demitizzato la figura di Thor, qui con un inedito look dai capelli corti per gran parte della visione, il film di Taika Waititi è in realtà una visione esilarante che coniuga il classico intrattenimento a tema con una verve comica ispirata e ricca di sorprese, con i personaggi di Loki e del Gran Maestro (un magnifico Jeff Goldblum) al centro dei siparietti più riusciti.

Avengers: Infinity War (2018)

La nave spaziale di Thanos è in rotta verso la Terra. ll tiranno si imbatte nell’astronave che trasportava Thor e gli altri superstiti asgardiani, e uccide Loki a mani nude. Il dio del tuono viene salvato, disperso nello spazio, dai guardiani della galassia, che decidono di aiutarlo nella sua missione per sconfiggere Thanos. Nel frattempo sul nostro pianeta Tony Stark viene avvisato da Stephen Strange del pericolo prossimo ad arrivare e dopo un breve scontro nelle strade cittadine, i supereroi (coadiuvati dall’Uomo Ragno) si mettono all’inseguimento dell’astronave finendo loro stessi nello spazio. Anche Captain America e gli altri Avengers si stanno organizzando per affrontare l’incombente minaccia, ma scopriranno ben presto di avere a che fare con un avversario dai poteri devastanti.

L’inizio della fine nel primo film del dittico conclusivo del primo “ciclo” del MCU, nel quale compaiono decine e decine di personaggi e le avventure spaziali dei guardiani della galassia si uniscono a quelle terrene degli Avengers. Spettacolo ed emozioni in egual misura con un finale dal sapore apocalittico che apre le porte al successivo Avengers: Endgame (2019), appena ritornato nelle sale in versione estesa.