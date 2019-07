Nuova serie tv in arrivo su Rai3: si tratta di Hudson & Rex, la serie televisiva canadese diretta da Felipe Rodriguez, Alison Reid e John Vatcher. Ecco le anticipazioni, trama e data di messa in onda.

Hudson & Rex su Rai3: ecco quando

Al via da domenica 4 agosto 2019 in prima serata “Hudson & Rex”, il remake del telefilm Il commissario Rex trasmesso in prima visione assoluta su Rai3. Ogni settimana, la terza rete diretta da Stefano Coletta, trasmetterà due episodi della prima stagione con il gran finale previsto per domenica 25 agosto.

La prima stagione di Hudson e Rex è composta da 16 episodi della durata di circa 45 minuti, anche se non è dato sapere se Rai3 trasmetterà integralmente tutti gli episodi oppure preferirà suddividerli per testare l’interesse da parte del pubblico. Del resto la stagione estiva, lo si sa, è da sempre un periodo di test per le reti televisive in modo da capire, dati alla mano, se riproporre o meno un prodotto anche durante la stagione autunnale – invernale.

Hudson & Rex, cast e trama

Hudson & Rex è serie canadese di genere poliziesco liberamente ispirata alla serie cult degli anni ’90 Il commissario Rex.

Nel cast di questo “remake” a vestire i panni del protagonista principale è John Reardon che interprete il detective Charlie Hudson accompagnato nelle sue indagini dall’immancabile e fidato amico Rex. Il detective Charlie Hudson si occupa del dipartimento di polizia di St. John e sin da bambino ha avuto una spiccata passione per i romanzi gialli. Nonostante la giovane età riusciva sempre ad indovinare chi fosse l’assassino delle storie. Una passione che l’ha spinto a diventare un detective.

Hudson arriva nel dipartimento di St. John dopo la morte del precedente poliziotto e decide di salvare il pastore tedesco Rex che, dopo la morte del padrone rischiava di essere abbattuto.

Nel cast della serie ci sono anche: Kevin Hanchard nel ruolo del sovrintendente Joseph Donovan, Mayko Nguyen nelle vesti del capo della polizia scientifica Sarah Truong e Justin Kelly in quelli della specialista Jesse.