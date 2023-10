Approda su Rai Uno alle 21.30 di Mercoledì 11 Ottobre e in prima visione tv assoluta, l’atteso film di Ridley Scott House of Gucci, dedicato ad una delle più importanti famiglie italiane del mondo dell’alta moda. La trama, in realtà, ruota principalmente intorno alla coppia formata da Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, nonché all’omicidio di quest’ultimo, che a metà degli anni ’90 sconvolse il nostro Paese e, date la fama e il prestigio della vittima, ebbe anche ampia risonanza a livello internazionale.

Di seguito, oltre a svelarvi il contenuto e il cast principale della pellicola, ripercorriamo brevemente la tragica vicenda reale che essa ricostruisce e racconta.

House of Gucci: la trama e il cast

Il film di Scott mostra le tappe fondamentali che hanno portato a fare del marchio Gucci un pilastro della moda e dello stile nel mondo, focalizzandosi sulla lunga e complessa storia d’amore fra Maurizio e Patrizia Reggiani. I due si conoscono da giovani negli anni ’70 ad una festa e subito scocca la scintilla. Il patriarca Rodolfo osteggia la liaison ma il matrimonio arriva lo stesso e subito anche dei figli. Ma Patrizia è una donna terribilmente ambiziosa e vuole indirizzare personalmente le scelte della maison. Allo scopo non esita a mettere in atto strategie spericolate, che finiscono inevitabilmente per innescare una serie di problemi, faide interne, tradimenti e vendette che raggiungeranno il culmine nel fatto di sangue che tutti conosciamo.

Ottimo il cast di attori ed attrici messo insieme da Scott. I ruoli principali sono affidati a Lady Gaga (Patrizia) e Adam Driver (Fabrizio). Li affiancano Al Pacino, Jeremy Irons, Camille Cottin, Jared Leto e Salma Hayek.

L’omicidio di Maurizio Gucci

L’assassinio di Maurizio Gucci sconvolse l’Italia di metà anni ’90, sia per la notorietà della vittima che per le modalità con le quali venne posto in atto. Il 27 Marzo del 1995, subito dopo essere entrato nell’androne del palazzo in via Palestro, nel cuore di Milano, dove avevano sede i suoi uffici, Gucci venne freddato da quattro colpi di pistola sparati da un sicario. Prima di fuggire su una Renault Clio sedendosi al lato passeggero, il killer sparò anche a Giuseppe Onorato, portiere dello stabile, riuscendo per fortuna a ferirlo soltanto ad un braccio.

Onorato, scomparso nel 2020, ha così raccontato quanto accaduto in quella fredda mattina di inizio primavera: “Arriva il dottor Gucci. Lo saluto, è elegantissimo come sempre. Sale sette gradini fino alla porta a vetri, che avevo aperto per pulire. Dietro di lui entra un uomo, altrettanto elegante, abbronzato con un giaccone di cammello. Sembrava un altro dottor Gucci, insomma nulla che facesse presagire qualcosa…senonché apre la giacca e io rammento perfettamente queste mani enormi da cui spunta solo il silenziatore di una pistola. Era davvero come un film, pensavo a uno scherzo, non c’era niente di vero. Invece spara i colpi, poi si gira, mi vede. Sgrana gli occhi, come se non se l’aspettasse, e spara anche a me. Io alzo un braccio istintivamente, sento qualcosa, poi mi siedo sui gradini. Pensavo, giuro, che a quel punto dovessi morire, proprio come in un film”.

Le indagini e il processo a Patrizia Reggiani

Dopo un anno e mezzo circa di indagini orientate sulla falsa pista della finanza, gli inquirenti intuirono che dietro l’assassinio poteva esserci Patrizia Reggiani. Del resto la donna, che aveva subito con rabbia il divorzio sancito soltanto l’anno prima, nel 1994, aveva più volte espresso in presenza di estranei la volontà di fare del male all’ex coniuge, ma non era stata presa sul serio.

Da alcune intercettazioni telefoniche invece, risultò assolutamente chiaro il piano criminale ordito da lei, l’amica cartomante Giuseppina Auriemma, Ivano Savioni, il ristoratore Benedetto Ceraulo, esecutore materiale del delitto, e il suo autista e complice Orazio Cicala. Tutti vennero arrestati all’inizio del 1997, processati e condannati.

Alla Reggiani venne inflitta una pena detentiva di 26 anni, ma è uscita dal carcere dopo 18 per buona condotta. Da allora la ex signora Gucci ha rilasciato varie interviste, nelle quali tuttavia non ha mai ammesso esplicitamente le proprie colpe.