Honolulu è il nuovo programma comico di Italia 1 per il prossimo autunno della stagione televisiva 2021/2022. Dopo format di successo come lo storico Zelig che torna con uno speciale e Colorado, Italia 1 lancia un nuovo programma dedicato alla comicità. Ma andiamo a vedere chi sono i conduttori del nuovo programma comico di Italia 1 e quando andrà in onda.

Honolulu, la comicità torna su Italia 1: quando in tv il nuovo programma

Come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset Italia 1 avrà un nuovo programma comico. Il nuovo format andrà in onda a partire da mercoledì 22 settembre in prima serata alle ore 21.20 circa, e continuerà per tutto il prossimo autunno. Da Mediaset assicurano che il nuovo format dedicato alla comicità intitolato Honolulu sarà diverso dai precedenti programmi comici presentati in passato.

Il cast di comici che si alterneranno sul palco del nuovo programma di Italia 1

Il cast di attori comici che debutterà sul palco del nuovo show di Italia 1 dovrebbe essere del tutto inedito. Al momento non si sa ancora nulla sui nomi dei comici che si alterneranno sul palco, ma quello che possiamo annunciarvi sicuramente è chi saranno i conduttori dello show comico di Italia 1.

Honolulu, chi sono i due conduttori del nuovo programma comico di Italia 1 in onda dal prossimo settembre

Il nuovo programma comico dal titolo Honolulu che andrà in onda il mercoledì sera su Italia 1 avrà una conduzione inedita: a condurlo infatti saranno l’attore Francesco Mandelli del duo comico “I soliti Idioti” e l’affascinante Fatima Trotta, per anni volto della trasmissione “Made in Sud” di Raidue.

Un duo di professionisti che sicuramente riuscirà a conquistare il favore del pubblico di Italia 1 da sempre appassionato di programmi comici come dimostra il grande successo negli anni di programmi come Zelig e Colorado che per anni sono stati dei veri e propri baluardi della comicità sulle reti Mediaset, lanciando conduttori e comici di successo.