Una gradita notizia ha riguardato oggi i fans di Amici e, in particolare di Holden, uno dei concorrenti più amati di questa 23a edizione del talent di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Il giovane, all’anagrafe Joseph Carta, figlio di Paolo, marito di Laura Pausini, sta ottenendo un enorme successo personale presso il pubblico a casa ed anche fra gli addetti ai lavori. Proprio per questo, l’annuncio odierno di Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta, emittente di riferimento per i giovanissimi, non può stupire più di tanto. Vediamo cosa ha detto e qual è la novità in questione.

L’annuncio di Federica Gentile ad Amici

Ecco quale è stata la dichiarazione di Federica Gentile nel corso della puntata di Amici andata in onda nel pomeriggio del 19 Novembre: “Si è concluso il contest di Amici 23 a Radio zeta. In tantissimi vi siete espressi su RTL 102.5 Play e adesso abbiamo il vostro inedito preferito in assoluto. Pronti ad ascoltarlo? Dimmi che non è un addio entra nella playlist di Radio Zeta”.

Che dire di più? Una bella soddisfazione per il giovane e promettente cantante e per tutti i suoi estimatori.

Chi è Holden

Come anticipato, fra gli allievi più ammirati della corrente edizione di Amici c’è Holden, al secolo Joseph Carta. Lo pseudonimo cela le origini familiari del ragazzo, che è un figlio d’arte, poiché i suoi genitori sono Rebecca Galli e Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini.

Nonostante la sua carriera sia solo agli inizi, Holden si è già aggiudicato un disco di platino con il brano Na na na e, proprio adesso, si è preso un’altra bella soddisfazione. E’ il terzo figlio d’arte a partecipare ad Amici dopo LDA, alias Luca D’Alessio, il cui celebre padre è Gigi, e Angelina Mango, erede del compianto Mango e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar.